La dehesa en peligro

Estamos muy orgullosos de los jamones de nuestros cerdos ibéricos de bellota. Este producto depende de la cantidad de bellota que puedan ingerir los cochinos, ... que es en función de la disponibilidad anual de la misma. Todo este negocio y la propia dehesa dependen de la existencia del arbolado de encinas y alcornoques. Es por ello fundamental que nos preocupemos de que el arbolado siga existiendo. Sin embargo, este arbolado está amenazado por diferentes causas. La primera es el envejecimiento del mismo, lo que le hace más sensible, otra es «la seca», que es la «muerte súbita» del arbolado. Otra es la «muerte silenciosa», que, sin ser tan espectacular como «la seca», no deja de ser dañina. Es producida por la larva de coleóptero de la especie Cerambyx, que se alimenta como oruga de la madera durante los 4 años que dura esta fase, saliendo al exterior a aparearse y poner los huevos en junio y julio. El efecto de este taladro en la encina y alcornoque se observa por las numerosas ramas tronchadas de los árboles, cuya madera se ve taladrada, y la aparición de árboles con multitud de orificios en la corteza por los que se expulsa los residuos de las larvas en forma de serrín. Posiblemente esta plaga haya convivido con los árboles durante mucho tiempo. Hoy en día el daño está resultando importante y por tanto el efecto que pueda producir al negocio del cerdo ibérico de bellota puede ser notable. Se dedica mucho tiempo y dinero a contar las virtudes de la dehesa desde diferentes puntos de vista, pero se hace poco por conservarla. En concreto en la lucha contra el Cerambyx lo que se ha hecho hasta ahora es utilizar trampas con un atrayente de los adultos. Sin embargo este sistema creo es ineficiente para reducir los daños, pues sirve mas bien de control de la población, que de eliminación del insecto. Si se quiere eliminar en lo posible este problema habría que adoptar medidas más contundentes. Creo se deberían de emplear tratamientos insecticidas, que por otro lado están prohibidos. Así que, si Dios no lo remedia, porque parece que los humanos no nos atrevemos, dentro de algún tiempo no habrá arbolado, ni bellotas y en consecuencia tampoco jamones de bellota. Pero pásmense, resulta que una de las subespecies de este bicho está protegida en Extemadura.

Cartas a la directora