Déficit incontrolado

Comenta Compartir

Ni la reforma de las pensiones ni la recaudación fiscal récord están consiguiendo embridar el déficit de la Seguridad Social, tal y como prometió el ... ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El compromiso de José Luis Escrivá de cuadrar unas cuentas que arrastran déficit desde hace más de una década no podrá ejecutarse pese a la subida de las cuotas y el dinamismo del empleo o el trasvase de las políticas no contributivas a cargo del Estado vía impuestos. La alta inflación ha tenido efectos contrapuestos, aumentando la recaudación fiscal pero incrementando en 15.000 millones de euros el pago de las pensiones con una subida histórica del 8,5%. El ministro Escrivá ha debido posponer a 2026 el prometido déficit cero para hacer honor a sus compromisos tanto con la Comisión Europea como el Pacto de Toledo. Sin embargo, a juzgar por los análisis de instituciones independientes como el Banco de España o la Airef, la actual reforma de las pensiones no permitirá disminuir el déficit porque no lo consideran sostenible en su actual configuración. El problema sería que, incluso en condiciones económicas idóneas, no se logre el equilibrio en las cuentas y el déficit de la Seguridad Social se convierta en estructural.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión