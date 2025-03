Déficit de atención generalizado

Comenta Compartir

Desde pequeños se nos dice que si queremos ser alguien en la vida tenemos que estudiar mucho y prepararnos porque la competencia es cada día ... más dura. Y para destacar y tener oportunidades hay que disponer de un buen currículum lleno de grados, posgrados e idiomas. Solo así tendremos opciones de transitar con posibilidades de éxito en el entramado laboral. En la escuela nos enseñan todo tipo de materias pero no aprendemos a escuchar. Aunque parezca que estamos escuchando lo que hacemos es oír, percibir sonidos sin prestarles atención. Y no solo en la escuela, sino en todos los órdenes de la vida. Nos pasa a menudo que hablamos con alguien pero no le escuchamos. Oímos al otro sin interesarnos por lo que nos pueda contar; una enseñanza de la que carecemos por falta de práctica de una asignatura que debería ser obligatoria, como la lengua o las matemáticas. Porque por muy brillantes que sean los resultados académicos, tendremos un déficit en atención si no sabemos atender a lo que se nos dice y solo nos importa nuestro discurso.

