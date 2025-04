Deficiente servicio en hostelería

Comenta Compartir

En 2013 se inauguró en Mérida la Escuela Superior de Hostelería de Extremadura, que trataba de impulsar la excelencia en el turismo, la hostelería y ... la riqueza gastronómica, a lo que se sumaba la formación de calidad para contar con grandes profesionales en esa materia. Además, se diseñaron prácticas en empresas del sector de la restauración y la hostelería, que darían acceso a un máster universitario en gestión hostelera y restauración avanzada. Se inició un curso avanzado de nuevas herramientas culinarias, otro de cata de vinos y productos agroalimentarios, otro práctico de protocolo y organización de eventos, y otros más de nuevos modelos de negocio en hostelería. Y todos coincidimos en que era justo lo que necesitaba Mérida para atender bien a nuestros visitantes como ciudad de turismo que somos; pero casualmente nos encontramos el otro día con una turística familia saliendo de un bar-restaurante para pedirnos información sobre un monumento determinado, y solo pudimos ver y escuchar los comentarios negativos con referencia al «servicio» que habían recibido principalmente por el 'tuteo' de los camareros mal uniformados con atuendos poco propicios para servir, peinados con moños repelentes, exceso de bisuterías en manos y muñecas y tatuajes repulsivos en los brazos que tan mal efecto hacen. Naturalmente esto no ocurre en todos sitios y Mérida no lo merece, nos decían. Recuerdo que se creó una comisión mixta que velaría por el buen funcionamiento de esta iniciativa y el objetivo de todos era buscar nuevos nichos de empleo en la región, sobre todo en la hostelería y el agroturismo, apostando tiempo por una formación de calidad; pero los resultados no parecen haber sido los mejores: ¿No sería factible que ese tipo de empleados pudieran estar controlados para realizaran gratuitamente algún curso de formación semanal o quincenal para dar otra imagen distinta?

