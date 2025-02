Defensa obligada

Comenta Compartir

La ceremonia anual de la Pascua Militar se celebró ayer bajo el siniestro estruendo de la invasión de Ucrania por el Gobierno de Vladímir Putin. ... Una tragedia tan excepcional, prolongada ya diez meses, que estaba llamada a hacerse un hueco ineludible en las intervenciones del Rey y de la ministra de Defensa. El aval de Felipe VI, jefe del Estado y de sus Fuerzas Armadas, al incremento del gasto militar comprometido por el presidente Sánchez ante los socios de la OTAN deja constancia no solo del apoyo a la resistencia ucraniana y al marco defensivo propio al que obliga la contienda desatada por las ansias expansionistas del Kremlin. También evidencia la necesidad de tomar conciencia sobre los riesgos de una geopolítica en la que España no puede permanecer al margen de la Alianza Atlántica y de la UE de las que forma parte. Asumir con realismo los desafíos presentes y futuros no significa que el país renuncie al valor de la paz, siempre llevándolo de la mano de la democracia y la libertad. Por ello, lo extemporáneo no son las reflexiones del Rey, sino el tenor de las críticas de un Unidas Podemos que no puede sustraerse ni a la mesura institucional ni a su pertenencia al Ejecutivo coaligado de Sánchez.

