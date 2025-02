En defensa de Europa

Comenta Compartir

La invasión de Ucrania, que comenzó con la anexión de Crimea en 2014, atenta contra la Unión Europea, contra las tres vertientes indivisibles de la ... cubierta común: democracia, economía de mercado y estado de bienestar. Una cubierta bajo el paraguas de la OTAN (alianza política y militar que se fundó en 1949), hasta el presente, cuando todavía, en España, el 'No a la OTAN' no siempre es diferenciable del 'No a la guerra', ni indiferente al 'No al aumento del gasto en defensa'. Más por conveniencia que por convicciones, por elegir la ética y la estética de la mantequilla frente a los cañones, en fin, porque a ello se han subordinado los gobiernos nacionales y el cuasigobierno de la Unión Europea, los Estados Unidos de América tienen el paraguas por el mango, o bajo el brazo: son los que deciden, y los decisivos, una vez más, en una guerra en suelo europeo, «la mayor amenaza para la paz y la estabilidad de Europa desde la II Guerra Mundial», en palabras de Josep Borrell.

Pero la guerra que se libra en Ucrania, tan importante para el futuro de Europa y de la ciudadanía europea, no va a parar el mundo, como tampoco otras contiendas que se reparten por el planeta, ahora relegadas, mal apagadas o en vías de ignición (pensemos, sin perder el hilo, en Taiwan). La «destrucción destructora» no va a parar a la «destrucción creadora», que mueve el mundo. La destrucción creadora, que no exige el sacrificio de vidas humanas, tiene su campo de batalla en la economía de mercado. Recordemos que fue el economista Joseph A. Schumpeter (1883-1950) quien acuñó esta genial idea: «El mismo proceso de mutación industrial (si se me permite utilizar esta expresión de la biología) revoluciona la estructura económica desde dentro, destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando elementos nuevos. Este proceso de destrucción creadora constituye el dato de hecho esencial del capitalismo». Históricamente, la creativa destrucción creadora ha sacado enormes beneficios de las guerras; y recientemente, también de la pandemia. Para ganar la carrera espacial a los soviéticos Estados Unidos se sirvió de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa (Darpa, sigla en inglés). De aquellos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico salieron innovaciones para la explotación comercial en lo que luego fue Internet o el GPS. Sobre los proyectos actuales de la Darpa, como los ChemBots (los robots líquidos), el Energetically Autonomous Tactical Robot (el robot que se alimenta de materia orgánica) o los uniformes militares invisibles, la imaginación no llega, todavía, al racimo de innovaciones que se convertirán en bienes y servicios comercializables. En cuanto a la pandemia de la covid-19, baste mencionar que Pfizer es una empresa estadounidense, y que la Agencia para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado (Barda, sigla en inglés) ha financiado las vacunas de AstraZeneca, Janssen y Moderna. EE UU tiene el paraguas por el mango, o bajo el brazo: son los que deciden, y los decisivos, una vez más, en una guerra en suelo europeo En el gran salto adelante de la destrucción creadora, el amigo americano nos da sopas con drones. Estados Unidos es superior a la Unión Europea porque nos supera, valga la redundancia, abrumadoramente (sin exagerar), con sus patentes y sus empresas tecnológicas, productos de un ecosistema institucional, universitario, empresarial y financiero robusto y vigoroso. Son mejores porque recorren más veces y llegan más lejos en el proceso que va de la investigación básica a la comercialización. A comienzos de la tercera década del siglo XXI, la destrucción creadora, que campa a sus anchas en la economía global, viene liderada por las dos grandes potencias del capitalismo en el presente: Estados Unidos y China. Todavía, la superioridad militar y tecnológica, que no hegemonía, la ostenta la gran democracia americana. Aun así, la dictadura de partido único china puede ser determinante en esta encrucijada, según como intervenga durante la guerra (al lado de Rusia) y, por tanto, después de la guerra de Ucrania, para que el mundo tire por un camino, que pase por la Unión Europa, o vaya por otro, donde los valores europeos queden atrás, declinantes, dando por cumplida la tantas veces profetizada Decadencia de la civilización occidental. Ya no cabe procrastinar, como se dice ahora (en lugar de dejar para mañana, o «para luego», que se entiende mejor), la respuesta a «la mayor amenaza para la paz y la estabilidad de Europa». Por alto que sea el precio a pagar, los gobiernos de la UE no tienen otra que de una vez por todas unirse en la defensa de Europa, en la Unión de Defensa Europea, en coger el paraguas por el mango, el Ejército Central Europeo (como ya existe el Bacon Central Europeo), y desplegarlo ante los enemigos de la sociedad abierta. Cuando el autócrata Putin mande parar, o antes, cuando Ucrania ya no abra los telediarios, cuando las muertes, el sufrimiento y la humillación, los imprescriptibles e imperecederos crímenes de lesa humanidad formen parte de los horrores de la historia de Europa, la UE habrá sido derrotada o será más fuerte, comprometida con la unidad en la defensa de sus valores morales y políticos, en la defensa de la ciudadanía europea. Europa será defendida con firmeza o no será.

