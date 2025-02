En defensa del Estado de Derecho

No son buenos tiempos para la lírica y, mucho menos, para el Estado de Derecho. Asistimos imperturbables al socavamiento continuo de los elementos más esenciales ... que deberían caracterizar a nuestro sistema político desde el ámbito jurídico, y entre tirios y troyanos vamos a llegar a un punto en el que seremos incapaces de volver a reconstruirlos.

Primero, y hay que denunciarlo alto y claro, no existe ya la presunción de inocencia en España. Este derecho fundamental se ha esfumado por culpa de la pésima praxis periodística, las ansias punitivas de una parte nada despreciable de la sociedad y la ausencia total de una mínima cultura jurídica en la población. Que un cargo público dimita por ser investigado en el marco de un proceso judicial es absurdo, puesto que la imputación de una persona no prejuzga su inocencia o culpabilidad, sino la procedencia de iniciar (repito: iniciar) una investigación para esclarecer los hechos y en la que se le ofrece al investigado la posibilidad de defenderse frente a cualquier acusación. Claro que, si unos y otros han venido exigiendo la dimisión o el cese de los investigados judicialmente cuando pertenecen al partido contrario, es normal que finalmente la exigencia, infundada, termine afectando a todos y socavando la presunción de inocencia garantizada constitucionalmente.

Segundo, las penas en España se han elevado tanto que desbordan claramente los márgenes de la razonabilidad y de la proporcionalidad. En este mismo periódico podemos comprobar cómo casi todos los días las Audiencias Provinciales de Cáceres y Badajoz condenan a penas altísimas a acusados que, aun admitiéndose la comisión de los delitos que se les imputan, no deberían en muchas ocasiones ni ir a la cárcel y, ni mucho menos, ir tantos años. De esta realidad no son responsables los jueces, meros ejecutores de lo previsto normativamente, sino el legislador enfurecido que aprueba reformas del Código Penal a golpe de telediario en uno de los países, recordemos, más seguros del mundo. Tampoco ayuda el poco celo de muchos fiscales en los procesos penales, pues pareciera que en ocasiones (no en todas, claro) solicitan las máximas penas «por si acaso», amparados en que la decisión última corresponde al juez.

En tercer y último lugar, es constatable la tensión punitiva que recorre todas las capas de la sociedad española. Se confunden las conductas inmorales, las poco éticas, las ilegales y las penalmente reprochables en un totum revolutum que termina, siempre, en una excesiva intervención del Código Penal en casi todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestro actuar. Tensión que atraviesa tanto a la izquierda del 'Me too' y del irresponsable «yo si te creo» como a la derecha populista que solo busca en la ampliación de los delitos un aumento de su propia masa electoral.

Recuperemos el Estado de Derecho, el principio de contradicción y de prueba y el derecho a la presunción de inocencia; si no, llegará un día en el que no podremos ni intentarlo.