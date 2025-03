Comenta Compartir

Una cosa es defender un sistema de pensiones que sea válido para nuestros días y garantice su existencia para quienes hoy contribuyen a que sean ... posibles y las pagan, ya sea con las cotizaciones sociales o con los demás impuestos, que cada día son más elevados, y otra cosa muy distinta es defender mi pensión. Porque lo que yo veo en muchos casos y no particulares, sino en algunas asociaciones, es que mucha gente aplaude que se suban las pensiones sin más, sin preguntarse cómo se suben y a costa de qué. Y no se entra en las consecuencias futuras. Las pensiones deben subir en función de la capacidad productiva de la clase trabajadora que las sostiene, y cuando eso no sea así o cuando suben con cargo a deuda, lo que se está haciendo, si se está de acuerdo con eso, no es defender las pensiones, sino defender mi pensión, y el que venga detrás que plante olivos, aunque el que venga detrás justo es el que está pagando mi pensión. Lo importante es establecer un sistema creíble, sostenible y que haga posible las pensiones de hoy y las de mañana, y no salvar las pensiones de hoy y destruir el sistema para el futuro o simplemente ponerlo en riesgo o hipotecar las posibles soluciones en el futuro.

Yo defiendo las pensiones porque es la vía para defender un sistema para la libertad y la dignidad del mundo del trabajo. Es uno de los pocos resortes en la defensa del trabajo que nos quedan a los obreros. Y ojo al que no se dé cuenta de que defender este sistema con garantías solo es posible en el contexto de una España unida y fuerte.

