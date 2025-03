Dedos y sabios

Podría ser Confucio quien dijo que «cuando el sabio apunta al cielo, el necio mira al dedo». Digo «podría» porque no es que servidora sea ... experta en filosofía oriental, sino que conoció el proverbio en la memorable película 'Amélie' y, como la mayoría de los de su generación, ha sabido sacar rédito a la cultureta cinéfila de tal manera que siempre tiene a mano alguna cita del celuloide, aunque solo sea para zanjar una tertulia de cuñados.

Algo parecido he sentido al ver una de las películas de sofá de estas fiestas. Se titula 'No mires arriba' y trata de cómo dos estudiosos del Cosmos descubren que, en breve, un asteroide colisionará contra la Tierra provocando el fin de la vida sobre el planeta. Espantados por el miedo y la responsabilidad, emprenden una gira gubernamental y mediática para advertir al mundo y tratar de solucionarlo. El problema es que a nadie parece importarle porque cada cual, en vez de mirar al cielo, mira al dedo que le conviene: al que le votará, caso de los políticos; al que elegirá su periódico o canal, caso de los medios, o al que más 'likes' clicará, caso de las redes. Así, hasta el amedrentado científico –interpretado por Leonardo DiCaprio– termina seducido, cual Fernando Simón, por el glamour de los focos mientras parece obviar su mensaje catastrofista.

No sé si lo del cometa es inminente –tal y como vamos no lo descartaría–, pero es, como poco, metafórico. De alguna manera a todos nos cuesta escuchar arengas apocalípticas a largo plazo porque bastante tenemos ya con poder pagar la luz y subir la cuesta de enero.

A todos nos cuesta escuchar arengas apocalípticas a largo plazo porque bastante tenemos ya con poder pagar la luz y subir la cuesta de enero

Por eso es fácil y hasta comprensible nuestro pasotismo por el futuro e incluso el negacionismo del presente.

Al hilo del negacionismo, leo que Australia ha prohibido la entrada a un airado Djokovic (desconozco su situación hoy, lunes) por no estar vacunado contra la covid. A bote pronto, nunca mejor dicho, se me ocurre que dicho tenista, con la prepotencia que debe de dar ser el número uno mundial, no puede concebir semejante desaire. Su padre, mientras tanto, ha sacado a pasear el dedo del nacionalismo y agita a su país tirando del lema «Djokovic es Serbia» (¿les suena?). Si bien un vacunado más o menos parecería irrelevante, aun siendo este un modelo/gurú al que muchos imiten, no es momento de fijarnos en el meñique de la libertad cuando sobre nuestras cabezas se cierne un firmamento de pandemia tachonado de estrellas muertas.

Por otra parte, apuntando al futuro, las polémicas sobre macrogranjas, energías verdes o consumo no dejan de ser un asteroide que impactará mañana si no empezamos a detenerlo hoy. Claro que es mucho más sencillo y provechoso matar al mensajero y aplastarlo con el dedo del beneficio político o del orgullo patrio.

Supongo que Confucio, en realidad, lo que quería decirnos es que hay muchos más dedos que sabios. De ahí su doctrina: la «confución».