El decreto-ley del litio y sus problemas jurídicos

Se dice que el papel lo aguanta todo y puede que en este caso sea así gracias a la publicación a principios de septiembre de un decreto-ley «por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de ... litio en Extremadura».

Su análisis suscita numerosas dudas de carácter jurídico, que afectan a su validez y a las garantías que un Estado de Derecho ofrece a la hora de legislar. Los patentes vicios de los que adolece pueden agruparse en varios tipos. Uno de ellos es el del mero carácter excepcional del decreto-ley, figura reservada a circunstancias provisionales de extraordinaria y urgente necesidad. En su texto, se motiva que se acude a este tipo de normas, que por definición ha de basarse en cuestiones imperiosas, por la «coyuntura internacional del litio» y a que «se haya disparado su cotización», nada nuevo en el mercado minero, que sufre altibajos como es normal en las materias primas y que, en una concesión que se otorga por 30 años prorrogables hasta 90, tal premura casa muy mal con la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional sobre esta norma provisional y excepcional, equivalente a una ley formal: el abuso del decreto-ley lleva a considerar una explotación de décadas como algo urgente e inmediato y limitado en el tiempo, cuestión que carece de toda lógica y de amparo constitucional.

Las prisas son malas consejeras, celeridad que permite afirmarse en el DOE que se publica «sin que quepa esperar a la tramitación parlamentaria de una ley, ni siquiera por el procedimiento de urgencia». Es decir, se manifiesta que para este viaje no hacen falta las alforjas de la Asamblea de Extremadura ni el respeto institucional entre el poder ejecutivo y el legislativo y de una eventual tramitación como ley ordinaria que careciera de tal criterio excepcional y urgente. Por otra parte, se trata de una norma singular o de caso único, que se limita al litio y a un reducidísimo número de empresas destinatarias, norma «ad hoc» o a la carta que cuenta a su vez con límites constitucionales muy estrictos y que fomenta la creación de monopolios. El acudir a una norma con rango legal imposibilita el acceso a la jurisdicción ordinaria previsto para los reglamentos y actos administrativos.

En segundo lugar, esta norma excepcional vulnera las garantías internacionales, europeas y nacionales que garantizan la libre empresa y la libre circulación de bienes, servicios y capitales, la defensa de la competencia y la garantía de la unidad de mercado. De hecho, se imponen fronteras regionales al vincular el otorgamiento de una concesión exclusivamente sobre el litio a «la obligación de que el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico de los recursos de este mineral, se realicen necesariamente en el territorio de Extremadura». Este modelo autárquico contraviene los pilares europeos de la garantía del mercado interior y la prohibición de límites a dichas libertades. Las alusiones a ciertas actividades de organismos europeos que se recogen en el decreto-ley no pueden ocultar la vulneración de la primacía del Derecho de la UE y de sus libertades básicas, máxime respecto de un recurso minero que es de interés europeo y no nacional o regional. En un plano internacional, lo dicho se predica también sobre las restricciones cuantitativas proscritas por la OMC y los tratados de inversiones con otros países. Ya a nivel nacional, el levantamiento de esta frontera regional al litio afecta a la garantía del mercado interior, fruto de un desarrollo secular contra las fronteras interiores del Antiguo Régimen, la cual «se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica». Todos estos argumentos conllevan que se contradiga tal «necesidad» de que la actividad derivada de una hipotética extracción del litio se tenga que realizar en nuestra región, en contra de la libertad de empresa. Es más, estas cuestiones cuentan una atenta vigilancia de las autoridades de Defensa de la Competencia nacionales y europeas.

En tercer lugar, el decreto-ley vulnera el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades sobre el régimen minero y, por ende, del marco vigente de la política territorial. se conculca la legislación estatal al vincular un nuevo criterio, el obligatorio tratamiento del litio en la región, al régimen concesional. No se trata de una norma de desarrollo autonómica, sino de una reforma del régimen básico del dominio público minero. el interés general que se exige en la Ley de Minas es de ámbito nacional, sobre concesiones ya otorgadas y en el marco de la planificación también nacional, aspectos que no se dan en este supuesto. Muy preocupante también son los efectos retroactivos sobre los expedientes que se tramitan, que se suman a una nueva causa de expropiación forzosa, y por la vía de urgencia, si se ejercen aquellas libertades de la libertad de establecimiento y libre circulación de mercancías, cuando los concesionarios «incumplan la obligación de realizar el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico de los recursos de este mineral en el territorio de Extremadura»: es decir, se expropiará, como expropiación-sanción, si se ejerce un derecho garantizado en la UE y a nivel internacional y nacional. Se vulnera así también la competencia estatal sobre expropiación forzosa y la legislación sobre concesiones administrativas. La autonomía municipal también queda en entredicho, respecto del Derecho Urbanístico, al preverse la posibilidad de que los proyectos de concesiones, no las concesiones eventualmente otorgadas, se consideren «proyectos empresariales de interés autonómico», figura que tiene su origen en otro decreto-ley de hace dos años sobre la pandemia, la cual excluye expresamente el sector minero.

En cuarto lugar, los promotores del decreto-ley desconocen el régimen internacional europeo y nacional sobre la participación pública y acceso a la justicia, ya que en el DOE en que se publicó el decreto-ley se abrió un período de información pública, cuyo exiguo plazo se ha ampliado. De nada sirve tal información pública si se actúa a toro pasado y se altera el régimen de aprobación de las fuentes del Derecho.

Para terminar, la comprensión del contenido de este decreto-ley y la perturbación que entraña se facilita si en vez de litio imaginamos que impusiéramos a los empresarios la obligación de transformar en Extremadura el corcho, granito, tomates o arroz, al igual que si la manufacturación del pescado que llegase al puerto de Vigo tuviera que ser solo gallega. Y nada añade a una norma excepcional y provisional el que, como «flatus vocis», se incluyan las etéreas referencias a la España vaciada y las de nuevo cuño sobre la guerra de Ucrania.