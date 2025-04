El declive de Cristiano Ronaldo

Comenta Compartir

Desde hace bastante tiempo, Cristiano Ronaldo, que cumplirá el próximo febrero 38 años, nos ha dado grandes satisfacciones a los aficionados al fútbol de todo ... el mundo. Pero no es el mismo de antes. Por eso no hay que hacer nunca caso a lo que tú crees ver en el espejo sino a lo que te dice tu madre: «Cariño, ya no tienes edad para vestir esos pantalones rotos».

Ahora en el Mundial de Qatar es un sinsentido que compañeros suyos estén más en forma que él y estén en el banquillo, como Rafael Leao –gran jugador–, mientras él falla durante 84 minutos. Lo mejor para Cristano ya no es lo mejor para su equipo. Tiene sentido que Cristiano se convirtiera en el primer jugador de la historia en marcar en cinco mundiales. Así de grande ha sido, pero la vida pasa a moverse en otras direcciones y distintas velocidades. Los viejos iconos van en declive evidente. Le pasó a Messi, incapaz de marcar la diferencia como antes lo hacía, porque algunos jugadores jóvenes le superan como aviones. Los que hemos practicado este deporte durante años recordamos que también nos pasaba por la falta de resistencia y velocidad cuando pasan de los treinta. También les pasó a Maradona e Iniesta, y ha algunos más. Pero tenemos lidiadores jóvenes del balón que están saliendo con prodigio y magia, como Pedri o Gabi, dos monstruos de la bola que seguramente nos harán disfrutar a todos los que nos gusta este deporte que lamentablemente se está convirtiendo en la república de la corrupción dineraria. Por todos lados surgen maleantes y trileros con maniobras sucias para hacer negocio con cualquier deporte y más en el fútbol, que mueve muchos millones de euros. Esperemos que el fútbol no caiga en el «fondo de reptiles» que tanto se utiliza en el día de hoy, no pasándole nada a quien lo hace. Antes esto se llamaba estafa y estafadores.

