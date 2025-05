No decir la verdad en política

Comenta Compartir

El aforismo: «Si no se cumple lo prometido, no hay nada perdido» resume lo que está sucediendo actualmente en el ámbito político. El filósofo Schopenhauer ... publicó una obra exponiendo 38 estratagemas de «de mala fe» para atraer a posibles votantes. Mantenía que la persona que se presenta para obtener un cargo público no tiene que asegurar que va a cumplir lo prometido, pues todos saben que no va a ser así, por lo general se admiten las mentiras, las exageraciones y los falsos datos estadísticos aunque sea evidente su falsedad. Se ha dicho que la sanidad pública fue establecida por el partido en el poder, cuando todo el mundo sabe que los hospitales públicos y gratuitos se abrieron en los años 60, el Hospital la Paz, el Francisco Franco, hoy Valle Hebrón, el Gregorio Marañón, el Doce de Octubre empezó a funcionar en 1974 y tantos otros en toda España llevan más de sesenta años realizando miles de extraordinarias intervenciones por valiosos médicos reconocidos en todo el mundo.

Hay que recordar que Aristóteles en su ‘Dialéctica’ manifestó que si se pretende que el adversario acepte un planteamiento hay que presentarle sus propias contradicciones tomando como punto de apoyo cualquier cosa distinta que haya admitido o defendido con anterioridad. Es lo que tenemos en el sistema actual. Lo que se promete no se cumple en los últimos tiempos. Se considera «jugada brillante» dar la vuelta a un argumento de tal forma que signifique otra cosa diferente. Según Santo Tomás de Aquino en todas las promesas debe siempre comprobarse lo que es verdadero y constatar que de un antecedente falso nunca puede obtenerse una consecuencia cierta, aunque mentir con aplomo puede conseguir que el receptor acepte la mentira. Muchas veces para convencer se intentan utilizar metáforas, latiguillos, teorías de aparente racionalidad, que puedan anular la conciencia crítica. Hay una técnica que pretende convertir el argumento propuesto en algo aceptable .Se trata de reforzar los argumentos con citas importantes, casi siempre inventadas o de ambiguo contenido. Se recuerdan frases atribuidas a algún filósofo clásico casi siempre a Aristóteles o a Descartes, también se recurre a políticos, Churchill es muy socorrido y también Ortega y Gasset o Unamuno, incluso se reproducen preciosas frases confundiendo la mención del autor, Blas de Otero por Gil de Biedma, por ejemplo, o citando a Orwell erróneamente. Otra «estratagema» del orador, según el filósofo, es responder a una pregunta con otra cuestión o desprestigiar al contrario en el debate y cuando se aprecia que el oponente es superior, se pasa directamente al insulto ofensivo. Esta forma de debatir tiene, además, una repercusión mediática que sirve de divulgación y más con la profusión de redes sociales que se manejan en la actualidad. Unos seguidores se inclinan a favor y otros en contra, pero la tesis se airea, que es lo que interesa aunque no sea decisivo. El profesor mejicano Héctor Anaya presentó una recopilación de insultos entre políticos y personajes relevantes. Mantuvo que hay que tener cierta estrategia para utilizarlos. No puede hablarse de libertad de expresión que tiene claros límites. Es conocido que Cicerón insultó a varios contemporáneos entre ellos a Marco Antonio, al que llegó a calificar de profanador de la virtud. Los políticos de hoy suelen ser menos elevados, sin ningún nivel ni ingenio, como la zafiedad de llamar «carapolla» al oponente, que desprestigia al agresor y degrada el ambiente. La dialéctica es comparable a la esgrima y da igual quien tenga o no razón. Lo importante y práctico es «tocar» al contrario, pues de eso se trata. Es una suerte que los que reciben el mensaje tengan generalmente la libertad de inclinarse a favor de las posiciones que les parezcan éticas o se haya comprobado su eficacia. Ya se sabe que los programas electorales, «están para no cumplirse», frase que encierra cinismo Hoy se acepta con resignación que algunos políticos no respeten la verdad en asuntos importantes, dicen que no van pactar y pactan, que van a construir una escuela y no se ocupan más, que enviarán ayudas o subvenciones que no ponen en práctica y un recurso muy extendido decir que los países de nuestro entorno mantienen peores estadísticas. Si no se cumple lo prometido, no hay nada perdido, dice un refrán y es triste.

