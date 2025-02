Se lo debíamos

*(En recuerdo y homenaje a Montse Carrasco Estévez)

Cuando se acerca este momento en el calendario nuevo, suelo repasar la agenda que caduca como ... quien se acerca al espejo del retrovisor para repasar el camino andado; esto es, «la senda que nunca se ha de volver a pisar», como decía Antonio Machado. Y, entre esos días del calendario ya viejo y que van a parar al limbo silencioso de las cosas que fueron, tengo señalado el día 11 de junio, cuando se nos marchó Montse. Desde ese momento, retengo en mi memoria la singular condición humana de una mujer entrañable y trabajadora que sirvió con especial lealtad y dedicación a nuestras empresas. Llevo toda mi vida ocupado en la gestión de personal, en eso que ahora se llama «recursos humanos». Empecé desde abajo. He sido, y todavía soy, gestor en el mundo difícil de los negocios. Trato a diario con obreros, personal administrativo, gente del reparto, comerciales y otros. Entre todos ellos, habiendo gente de reconocida valía, para siempre quedará en un sitial destacado del recuerdo de muchos, la figura y el buen hacer de Montse. Era de esos seres en los cuales uno puede delegar, confiar y saber que aquello que se le encargaba quedaba en buenas manos.

Estuvo ocupándose del Complejo Rural Los Cantos, cerca de Alburquerque, y resultaba un primor para todos ver la minuciosidad con que cuidaba los detalles, tanto en la decoración de las estancias como en el buen gobierno. Nunca supe si esa manera tan especial de entregarse al oficio, resultaba fruto de la experiencia acumulada o de su sólido sentido de la responsabilidad. El estilo de Montse, modesto en las maneras y jamás con excesos, producía admiración entre quienes la trataron. No pocas de esas personas venían luego a felicitarme por sus servicios. Y es que, como cosa habitual, se esmeraba mucho más allá de lo que la clientela esperaba.

Tengo yo, y tiene la gente que la trató, un murmullo por dentro, es el escozor por el dolor callado porque con 49 años se nos marchó. Habita en nosotros un cierto pellizco interior por su ausencia. Sabemos que siempre hay que aceptar lo irremediable, pero, sin embargo, un punto imparable de rebeldía nos azota tras su desaparición.

Supe bien de su cariño por sus hijas, Vero y Alicia. Mencionaba con frecuencia a Lorenzo, su marido, un excelente profesional de la Guardia Civil. Con toda su familia cumplió como mejor supo. Ahora, cuando se escapa el año y alguna gente me recuerda que en la Navidad ella no estará, me ha asaltado una fuerza íntima que no sé cómo denominar. Es un impulso, como un deber, como un gesto para pagar en una pequeñísima parte lo mucho que dedicó, con enorme cariño, a todas sus tareas. Por ese impulso he redactado estas letras. El duelo a veces se aminora con el tiempo. Pero si tras su salida de entre nosotros habita la palabra, la memoria parece consolarse si le dedicamos algo más que el silencio. De ahí que haga público este modesto homenaje.