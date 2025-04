Deberíamos aprender de la historia

Comenta Compartir

El 27 de enero de 1945 el ejército soviético libera el campo de exterminio de Auschwitz y así se desveló ante el mundo el terrible ... exterminio masivo de miles de inocentes a manos de los nazis. Miles de inocentes murieron víctimas de esa barbarie por ser considerados inferiores a la raza aria que los nazis defendían como superior o por oponerse al nazismo: judíos, gitanos, comunistas, opositores al nazismo, miembros de la resistencia antinazi, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová... Por ello cada 27 de enero recordamos a las víctimas del holocausto nazi. Cuando era niño recuerdo haber visto la película 'La lista de Schindler' y leer 'El diario de Ana Frank'. Desde entonces he visto muchas películas y leído muchas novelas y ensayos sobre el tema. La tragedia del holocausto nos hace meditar sobre hasta dónde puede llegar la maldad en el ser humano contra sus semejantes. Desde la perspectiva histórica, el holocausto nos debe servir para aprender a respetar y valorar al otro, no importan sus diferencias de cualquier tipo. Debemos aprender de tragedias como esa para no volver a repetir lo mismo y ser una humanidad mejor. Tristemente parece que no todos aprendemos de la historia. Lo pienso por al auge que han experimentado en los últimos años discursos e incidentes de odio y discriminación como xenofobia, LGTBIfobia, islamofobia, cristianofobia, antigitanismo o antisemitismo entre algunos ejemplos. El recuerdo a las víctimas del holocausto sigue siendo muy necesario hoy en día para que nadie sea discriminado ni atacado ni asesinado por ser lo que es. Para prevenir eso es necesaria una educación integral en valores, despejar los prejuicios y estereotipos que tengamos de determinados colectivos o personas por sus diferencias, abrazar la diversidad de todo tipo y condenar y rechazar todo discurso o idea que conlleve discriminación, violencia u odio hacia otros seres humanos.

