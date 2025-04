¿Cuánto debe pagar y sufrir Montánchez?

Comenta Compartir

Leo con asombro el artículo 'Lo queremos todo', de la directora Manuela Martín. Y aunque coincido con ella en el fondo, no puedo decir lo ... mismo de las formas; tampoco en la semántica empleada. No comparto la referencia que hace a Montánchez: «Energía eólica tampoco, porque los molinillos estropean el paisaje». En Montánchez no solo nos oponemos a los parques eólicos en nuestra sierra porque estropeen el paisaje, que también. En Montánchez llevamos batallando desde 2006 contra los proyectos de parques eólicos porque valoramos nuestro entorno, patrimonio y estilo de vida y consideramos que el modelo de desarrollo sostenible basado en el turismo rural y la comercialización de productos agroalimentarios de gran calidad en que se fundamenta nuestra economía es incompatible con el proyecto de instalar diez molinillos de 180 metros. ¿Qué sentido tiene decir que tenemos que poner los aerogeneradores para combatir el cambio climático y reducir la huella de carbono si para ello hay que destruir la biodiversidad de la Sierra de Montánchez? En Montánchez la contestación a los proyectos eólicos es incuestionable. Llevamos 15 años mostrando nuestra oposición, y es cierto que debemos hacer autocrítica por no haber protegido durante este tiempo nuestra sierra. Unos creen que el Plan General de 2009 prohibe los aerogeneradores en el término, otros que debemos promulgar la declaración de Bien de Interés Cultural los elementos patrimoniales e históricos más destacados. También los hay que propugnan por la figura de paisaje protegido para la Sierra de Montánchez. En Montánchez apostamos por combatir el cambio climático y somos firmes defensores de las energías renovables. De hecho, en nuestro término está próximo el inicio de la construcción de 300 hectáreas de plantas fotovoltaicas, y nadie ha presentado alegación alguna ni ha expresado queja.

El problema con las renovables en Extremadura está en el modelo. Se extienden como setas los macroproyectos de todo, que puede que generen algo de empleo en la fase de construcción; pero que exige exigua mano de obra en la fase de mantenimiento. La provincia de Cáceres produce casi cinco veces más de la electricidad que consume. Esta electricidad se transporta a través de líneas de alta tensión hasta los grandes núcleos urbanos, donde se transforma. Otro problema es la escala: nuestra sierra es pequeña, tiene un cota máxima de 995 metros, y está situada justo en el centro de Extremadura. Es la elevación más pronunciada en el corazón geográfico extremeño. No queremos pasar de ser conocidos de 'Balcón de Extremadura' a ventilador. Es una cuestión de orgullo, de democracia, de hacernos respetar y valer como pueblo. Nadie nos debe imponer nada. «Frenar el cambio climático no es gratis y tampoco es indoloro», sentencia en su artículo Manuela Martín. La producción nominal de la planta fotovoltaica de Montánchez es de 90MW, suficiente para abastecer a más de 250.000 hogares. Me pregunto ¿cuánto debemos pagar y sufrir la ciudadanía de Montánchez? En Montánchez no lo queremos todo. Eso es una quimera. Pero sí exigimos que se nos escuche. Sobre todo, queremos respeto.

