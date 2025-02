El debate sobre la mina se reactiva

Los detractores de la mina de litio Valdeflores empiezan a tener quien les responda después de mucho tiempo casi monopolizando la opinión pública de Cáceres ... sobre este asunto. No son aún apoyos firmes, pero sí se percibe interés al menos por escuchar lo que tiene que decir la empresa promotora y por saber cómo es eso de la mina subterránea que plantean ahora desde Infinity Lithium, que ha descartado definitivamente la explotación a cielo abierto. Son los empresarios locales, y más concretamente el Círculo Empresarial Cacereño (CEC), quienes desde hace unas semanas están mostrando más curiosidad por conocer mejor el proyecto. Además, han aceptado como socio a Extremadura New Energies, la nueva marca de Infinity en la región, si bien ellos insisten en que eso no se puede interpretar como un apoyo expreso a la mina, sino tan solo como una muestra del espíritu integrador que defiende su organización.

No se ve así desde el sector ecologista. El acto de esta semana con el nuevo responsable en Extremadura de la empresa promotora para presentar ante los miembros del Círculo el proyecto de la mina ha terminado de soliviantar a quienes entienden este tipo de iniciativas como maniobras de blanqueo de las intenciones de la firma australiana. La plataforma Salvemos la Montaña no se corta al decir que existen intereses particulares de algunos empresarios y señala directamente al presidente del colectivo, algo que no ha sentado nada bien en el seno del CEC porque lo consideran un ataque personal injusto y desproporcionado.

El Círculo Empresarial está sufriendo en sus carnes algo a lo que ya se han enfrentando antes los pocos que, casi siempre a título individual, se han atrevido a plantear, no ya un apoyo directo a la mina, sino la conveniencia de sentarse a escuchar a los promotores. Es una controversia en la que lleva demasiado tiempo instalado el miedo. No se trata de mina sí o mina no, sino de que cualquiera pueda expresarse libremente u organizar los actos que le parezca oportuno sin que le achaquen intereses particulares, o espurios, como se decía antes. Porque ojo, esto es de ida y vuelta: si hay personas dispuestas a acusar con nombres ya apellidos a empresarios cacereños de querer lucrarse con la mina a costa de dañar el medioambiente, tendrán que asimilar que les señalen a también a ellos y les digan que el bien común les importa poco, que solo les interesa mantener las máquinas y el ruido lejos de sus casas de campo. Ni una cosa ni la otra, está claro. Habrá que asumir que la gran mayoría de quienes defienden la mina lo hacen porque creen que ayudaría a la economía local, y que casi todos los que la rechazan piensan sinceramente que causaría un daño ambiental irreparable en el paraje de la Montaña. Si no, la comunicación es imposible. Parece mentira que después de 45 años de democracia haya que seguir insistiendo en que un espacio público sano solo es posible desde el respeto al otro, aunque su posición esté en las antípodas de la nuestra. Respeto no quiere decir asentir y callarse, sino rebatir con argumentos y no con ataques personales que solo buscan menoscabar la imagen de las personas. Amedrentarlas, al fin y al cabo, bajo la amenaza del ostracismo.

En este asunto de la mina, y en otros como la retirada de la Cruz, se cae con demasiada facilidad en lo emocional. Eso nos lleva a la triste realidad de que cualquiera que quiera pronunciarse en público tendrá que estar preparado para encajar los inevitables garrotazos, sobre todo si defiende una postura que se perciba como minoritaria. No es un campo de juego para pieles finas.