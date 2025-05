Debate sin investidura

La candidatura de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno no obtuvo ayer la mayoría absoluta del Congreso. Los 172 votos a favor frente ... a 178 en contra anticiparon que tampoco será investido mañana. Era lo previsible desde la misma noche electoral. El debate parlamentario con el que se cerrará este primer intento por la gobernabilidad corre el riesgo de enfangarse en una confrontación humillante, sobre todo, para los ciudadanos. Los socialistas podrán ufanarse de que el martes, con la intervención de Óscar Puente, echaron por tierra el propósito del líder del PP de un debate cara a cara con Pedro Sánchez. Pero el episodio ofreció, por forma y contenido, una imagen tan poco elegante del PSOE que sus dirigentes no pueden estar en absoluto seguros de haber obrado bien.

El desarrollo de las sesiones se pareció no solo a una moción de censura, sino a dos simultáneas. Dos mociones cruzadas, de Núñez Feijóo contra Sánchez y de éste contra el aspirante popular, aunque por mediación de un sinfín de portavoces que sirvieron de escudo al presidente en funciones. Los socialistas podrán ufanarse de que así han logrado retratar a un PP solo junto a Vox, mientras ellos se sienten protegidos por la inmensa mayoría de las siglas restantes. Pero el pacto de mutua dependencia con el que Sánchez está obligado a presentar sus posibilidades al Rey revela hasta qué punto el PSOE recurre al 'no es que no' de 2016 como su principal seña de identidad.

Núñez Feijóo no podía rehuir la investidura y aprovechó su trámite para disgusto de sus rivales. Si la 'legislatura de la amnistía' se abre paso, el posible Gobierno resultante de ella no se quedará sin oposición, con el PP en mayoría absoluta en el Senado y un poder autonómico y municipal sin precedentes. Si Sánchez no logra ser investido debido a que el precio que pongan Puigdemont y Junqueras no es asimilable para el socialismo, los populares seguirán contando con un candidato sólido y más contrastado ante una eventual repetición electoral. Pero tanto el escrutinio del 23-J como lo reflejado en la votación de ayer señalan que las perspectivas del Partido Popular para llevar a cabo el programa expuesto el martes –sea desde el Gobierno de España o desde la mayoría de las comunidades y ayuntamientos– están sujetas a que Vox deje de condicionar al centro-derecha que busca Núñez Feijóo.