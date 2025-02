Debacle socialista en Andalucía

Ya lo predecían las encuestas. Incluso el CIS de Tezanos daba el triunfo al PP con una mayoría que nadie esperaba tan contundente. Estas elecciones ... son el preludio de lo que serán las próximas municipales, autonómicas y generales. Los 40 años de amiguismos, la corrupción, los ERE y el procesamiento de los expresidentes Chaves y Griñán y alcaldes y miembros del PSOE imputados en asuntos de corrupción han hecho que los andaluces hayan abierto los ojos y voten al PP, que en la pasada legislatura ha demostrado que atiende los problemas de los andaluces, hartos de los 100 años de honradez del PSOE.

Son muchas las razones por las que la mayoría de los españoles se han dado cuenta de la desastrosa situación de nuestro país por obra y gracia de Sánchez, sus socios de Podemos y los partidos independentistas que apoyan y sostienen al gobierno 'fake'. También ha influido en estas elecciones el conocimiento de la situación del socialismo valenciano con la imputación de Mónica Oltra, máxima responsable de Compromís por la gestión de su Consellería en los abusos de su exmarido a una menor tutelada y el panegírico de Ximo Puig ante la investigación de Francis Puig por la supuesta adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, la de Cataluña y el Gobierno de Aragón. La hemeroteca es un elemento determinante a la hora de tapar la boca a tanto político amoral como Mónica Oltra, que el 2 de octubre de 2009, dirigiéndose al entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps, le dijo: «El día que me vea como usted, imputado, vilipendiado, pillado en todas las mentiras posibles, ese día sí que me iría a mi casa». Después de este aserto, Oltra no dimite. La vicepresidenta valenciana califica de cacería provocada por la extrema derecha el proceso que ha dado lugar a su imputación judicial. Todos esos valores de los que hasta ahora ha presumido la izquierda progresista se han esfumado por sus mentiras y comportamiento revanchista y trasnochado.