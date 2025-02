'Oh dearism' (¿No es horrible?)

Adam Curtis es un periodista obsesionado por las redes que tejen el poder. No le debió gustar mucho el mundo académico porque decidió abandonar Oxford ... donde estaba haciendo su tesis y recaló en la BBC, allí realiza notables documentales con los que ha creado un lenguaje propio para contar la realidad, un lenguaje que combina imágenes de archivo, música pop, ciencia, publicidad, cultura y política, mucha política, pues la articulación del poder en las sociedades de masas es uno de sus temas de interés prioritarios.

Si les hablo de Adam Curtis es porque las imágenes de la masacre de Melilla –podemos hablar de masacre, ¿no?– me han recordado a una de sus piezas, 'Oh dearism', titulo que a su vez viene de la expresión inglesa «Oh dear!» cuya traducción podría ser «¡Cielo Santo!» o «¡Es horrible!».

Para Curtis el 'oh dearismo' sería una enfermedad de nuestro tiempo que se ha ido intensificando y que consiste en la respuesta espontánea ante el horror con alguna expresión o interjección de las que solemos utilizar cuando somos testigos de acciones terribles para acto seguido seguir con nuestras vidas. En sus propias palabras, «gran parte de las noticias de este año han sido descorazonadoras, deprimentes y, sobre todo, confusas. A lo que la única respuesta es, ¡Dios mío!».

«¡Dios mío!» decimos cuando vemos los efectos de la hambruna en niños de cualquier país africano; «¡Qué horror!» exclamamos al conocer las consecuencias de la explotación sexual en menores y mujeres; «¡Cielo Santo!» al ver el drama de las personas que se han quedado sin hogar tras una catástrofe. Para Curtis, al final del espectáculo, tras el lamento, seguimos a lo nuestro en un proceso que inevitablemente conduce a la resignación convirtiéndonos en una sociedad de espectadores, de espectadores resignados y abrumados, pero espectadores.

Si terribles han sido las imágenes que hemos visto de la masacre de Melilla, igual de terribles me han resultado algunas reacciones que he visto a mi alrededor. Enfermos de 'oh dearismo' debían estar quienes tras exclamar su particular '!Qué horror!' han continuado diciendo resignados que «es un asunto» de difícil solución y han tomado distancia. Hay que joderse con la resignación, tan frecuentemente oculta por el disfraz del sentido práctico y el realismo. ¿Para qué preocuparse si no podemos hacer nada?

Por suerte, a nuestro lado también están quienes no se resignan, en los barrios, en hospitales, en escuelas, en muchos sitios. Ellos y ellas son los imprescindibles.