En Davos a bajo cero

En Davos debe de hacer mucho frío, unos -6 grados de media durante estos días, intuyo que la temperatura bajará aún más durante la madrugada ... y al alba. Para quien no lo sepa Davos está en Suiza y durante esta semana se han reunido allí los señores, sobre todo señores, más ricos y poderosos del mundo, ¿para qué? Pues no lo tengo muy claro, supongo que para hablar y hacer cosas de ricos, ¿y qué hacen los ricos? Ser cada vez más ricos.

Intermon Oxfam aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que se estaba celebrando el Foro Económico Mundial en Davos ha publicado un informe que ha presentado allí mismo en el que denuncia que el 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020 a nivel global (valorada en 42 billones de dólares), casi el doble que el 99% restante de la humanidad. Tal cual. Así que efectivamente confirman lo que todos sabíamos que los ricos son cada vez más ricos.

Los que no lo somos tendemos a soñar con serlo, con imaginar qué haríamos con todo ese dinero, hoteles, ropa, viajes, jet privados, fiestas, cumpleaños como parques temáticos. Pruebas de cómo se vive sin control de tarjeta tenemos diariamente. Sin ir más lejos esta semana Kim Kardashian ha celebrado el quinto cumpleaños de una de sus hijas con una fiesta temática de Hello Kitty, gracias a la que por cierto he sabido que esta muñeca está aún de moda. Ni Disneyland podría superar tremendo despliegue. Y claro, una se pregunta, si con 5 años la fiesta es de tal tamaño como serán los 15 o los 18 de la chica en cuestión. Recordemos que Kim tiene cuatro hijos con el excéntrico rapero ahora dedicado a otros menesteres, Kanye West (perdónenme por el repaso amoroso a la vida de la celeb, estas frivolidades vienen bien para un domingo frío de enero).

Volviendo al cumpleaños, viendo las imágenes que la Kardashian, como todo en su vida, compartió a través de redes sociales, recordé aquellos cumpleaños que en mi caso celebrábamos en el patio de mi abuela. Puedo ver y oler la tarta, la misma que partí durante años, un clásico sin muchos alardes pero muy rica, marrón, con nata y las letras de felicidades en merengue amarillo, los sandwiches, gusanitos y atención, la Fanta de naranja en botella de cristal que recuerdo llevar ya vacía a la tienda de mi vecina Mencía. Porque para los más jóvenes aclaro que esto era así y que también vi las lecheras con las que te dejaban la leche en casa, la de mi madre era verde agua.

Ahora que parece que también en Davos han descubierto que el cambio climático es tremendo problema para todos y todas así como el capitalismo desaforado, estaría bien platearles a esas élites la posibilidad de volver a viejas costumbres que no por viejas eran tan malas. Pero no tengo recetas de nada, tampoco reflexiones profundas y sí, solo a veces, mucha nostalgia.

Y en fin que veo fotos de aquellos cumples, los de los 80, recuerdos que no cambiaría por una Hello Kity tamaño gigante con mesas de maquillajes y chuches veganas, ni por un jet privado por mucho que me llevara en 15 minutos a París o Davos, ahora a bajo cero, desde el sofá de mi casa.