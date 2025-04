En 1824 una excortesana famosa de la alta sociedad británica, una tal Harriet Wilson, se encontró viviendo en París al borde de la penuria. Muy ... necesitada de dinero, Wilson amenazó con hacer públicos los nombres de algunos de sus antiguos amantes si no le pagaban una indemnización. Pero la respuesta a Wilson de uno de ellos, el duque de Wellington, fue tajante: «¡Publica y al diablo contigo!». La señora Wilson sí publicó sus memorias y el comentario del duque pasó a la historia como una actitud contundente ante los cotilleos y la prensa.

Casi dos siglos después otro duque, Enrique de Sussex, ha adoptado una postura muy diferente ante la intromisión de los periodistas en su vida privada. Lejos del «¡publica y al diablo contigo!», Harry ha decidido denunciar las actividades de algunos periódicos y medios de comunicación en la corte suprema de Londres. Como hijo menor del rey Carlos III y de la fallecida Diana, princesa de Gales, la vida entera de Harry ha generado mucho interés para el público dentro y fuera del Reino Unido. Pero ahora Harry ha dicho basta e intenta desenmascarar un sinfín de artículos que, según él, se han inmiscuido demasiado en su vida privada. El duque forma parte de un grupo de famosos que ha demandado a unos periódicos sensacionalistas y es el primer miembro de la familia real que declara ante un tribunal en un caso de esta gravedad desde hace más de un siglo.

Para un multimillonario, como es el duque, cualquier indemnización puede parecer poca cosa y lo que más busca es un cambio en la cultura de los medios de comunicación. Sin embargo, el caso, y su campaña, está dividiendo una vez más a la sociedad británica. Hace apenas un mes, con la coronación de Carlos III, la Casa Real presentaba una imagen de nación unida en apoyo a la monarquía. Pero esa unidad se ha desinflado ahora como un globo de fiesta y Harry ha avivado una vez más la polémica nacional sobre el papel de la Casa Real en la vida británica.

Si una monarquía puede aportar algo útil a la vida de una nación es unir, no dividir

El duque asegura que la intromisión de los medios de comunicación ha tenido un impacto profundo y muy negativo en su vida privada. Y tiene razón. Su madre murió en un accidente de coches en París mientras huía de los paparazzis y no se le olvida a nadie la imagen del joven principe, de 12 años, caminando por las calles de Londres detrás del féretro de la pricnesa de Gales. Enrique insiste en que los abusos de los medios de comunicación han hecho mucho daño a las relaciones con otras mujeres de su vida, novias y amantes, también. Muchas no sobrevivieron a la intromisión y no es de extrañar que, al final, Harry se casara con una actriz y estrella de Hollywood acostumbrada a la atención de la prensa rosa.

Evidentemente, para Enrique y los demás demandantes en este caso, vivir con una atención tan intensa ha sido insoportable. Pero también quieren que el tribunal declare que gran parte de la actividad de parte de la prensa fue de forma completamente ilegal. Alegan que muchos de los artículos y noticias publicados se basaban en información que solo podía haberse obtenido de forma ilícita, es decir pirateando las llamadas telefónicas, los mensajes de texto o correos electrónicos. Y obtener información de esta manera es un delito.

No cabe ninguna duda de que había una cultura de 'hacking' muy extendida en los medios de comunicación británicos. O bien los periodistas cometían el delito de forma directa o pagaban a otros profesionales para recoger información. El escándalo ya se ha cobrado muchas cabezas importantes y, tras una investigación muy larga, más de 60 periodistas fueron detenidos. El periódico dominical británico News of the World, fundado en 1843, de gran tirada, se vio obligado a cerrar y uno de los redactores jefe fue encarcelado. Muchos de los periódicos implicados eran propiedad del magnate Rupert Murdoch, dueño también de Fox News, la cadena que apoya a Donald Trump en Estados Unidos.

Ahora no hay nadie que quiera defender los excesos y prácticas ilegales de los medios, pero Enrique también tiene sus críticos. Hace unos años él mismo anunció que quería huir de los desencuentros de la Casa Real y la prensa para vivir tranquilamente en California con su mujer y sus hijos. Muchos, en concreto los británicos mayores, se preguntan ahora por qué no lo hace, de qué sirve resucitar las polémicas del pasado. Si una monarquía y una familia real pueden aportar algo útil a la vida pública de una nación es unir, no dividir. Enrique hace lo contrario y genera siempre un debate muy animado y una polémica interminable. Para sus detractores, Enrique haría bien en seguir el consejo del duque de Wellington y decir a los medios de comunicación: ¡Publica y al diablo contigo!