En relación a la carta de Pilar García de Pruneda Trevijano 'Acerca de la Sexta', solo quería poner objeción a la frase «las consecuencias de ... unas vacunas improvisadas se están viendo ahora», dentro de un resto de carta que nada tiene que ver. Como profesional sanitario continuamente formado y trabajador desde 2012 al año actual de nuestro Sistema Extremeño de Salud, no he visto ningún metanálisis, artículo científico, ninguna ponencia y (desde mi humilde puesto de trabajo) ninguna consecuencia a las «vacunas improvisadas» a la que usted se refiere. Solo efectos adversos habituales e igual de frecuentes que campañas de vacunación anteriores. Por favor, no desinformemos ni alarmemos a la población con falacias y argumentos anticientíficos sin argumentos de peso. Confiemos en los investigadores y en los trabajadores sanitarios, ya que ese tipo de afirmaciones merman a nuestro colectivo día a día. No son vacunas «improvisadas», hay mucho trabajo intelectual, de laboratorio detrás y nada se deja al azar. Este es el mismo esfuerzo que va a salvar la vida de miles de bebés en el mundo gracias a la vacuna del VRS de este año. Este es el mismo esfuerzo que ha conseguido erradicar la viruela o la poliomielitis entre otras. Evitemos que este tipo de opiniones provoquen que estas enfermedades letales vuelvan gracias a la desinformación y la desconfianza.

Cartas a la directora