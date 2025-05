De Andorra a Extremadura para aprender

Comenta Compartir

Tengo 25 años y me he criado en Barcelona, aunque con 22, después de decenas de proyectos fallidos, decidí persistir en mi sueño de emprender ... y en esta ocasión lo hice en Andorra. Allí fundé Numbe Group, una agencia de comunicación unido a un estudio de diseño 3D para el sector inmobiliario. Siempre sentí inquietud por los retos del futuro, de hecho, participé en varios foros internacionales como el de Irak en 2016 con apenas 18 años, el de Ucrania unos años más tarde y en cientos de eventos de índole mundial que se celebran en Barcelona y Madrid y después de acudir a todos ellos, me resulta imposible no reconocer el potencial y las oportunidades que se esconden en regiones como Extremadura, donde el espíritu innovador está generando un cambio extraordinario en su economía y sociedad. Mi madre nació en Fuente del Maestre y desde pequeño observé las inquietudes y posibilidades de la zona con gran admiración. Supongo que la misma con la que miraba mi abuelo Lorenzo Alemania cuándo en los 60 tuvo que emigrar para buscarse la vida, al igual que mi madre unos años más tarde cuándo con 16 años emigró hacia un futuro incierto en Barcelona o incluso quizá como lo hice yo mirando una vez más al norte y apostando por emigrar y emprender en Andorra.

Y aunque cuándo el ser humano busca un futuro mejor siempre tiende a mirar al norte, yo apuesto por el sur, por Extremadura. Desde que hace unos meses me planté la decisión firme de seguir creciendo personal y profesionalmente en Extremadura, me he dado cuenta de que uno de los aspectos más positivos del emprendimiento en Extremadura es su fuerte vinculación con el entorno. El emprendedor extremeño no solo busca su beneficio personal, sino que entiende su proyecto como una oportunidad para enriquecer a su comunidad. Desde la producción de productos autóctonos con innovaciones agroalimentarias hasta la revitalización del turismo rural mediante propuestas sostenibles y atractivas, los emprendedores de Extremadura están demostrando que la innovación puede ir de la mano con la tradición y el respeto al medio ambiente. El apoyo institucional al emprendimiento en Extremadura es otra gran fortaleza, lo que en Andorra o Barcelona te cuesta dos semanas aquí te cuesta dos horas y cuándo se trata de emprender, eso se agradece y mucho. No obstante, el mayor activo de Extremadura, sin duda, es su gente. Los extremeños son personas tenaces, comprometidas y con una gran capacidad para superar adversidades. El emprendimiento no es una tarea fácil, requiere dedicación, esfuerzo y una buena dosis de valentía. Pero estos son precisamente los atributos que caracterizan a los extremeños, haciendo de ellos excelentes emprendedores. También me gustaría mencionar la creciente presencia de mujeres y jóvenes en el ecosistema emprendedor de Extremadura. El empoderamiento de estos grupos está permitiendo una diversidad de enfoques y soluciones, enriqueciendo aún más el panorama empresarial de la región. Con una combinación de espíritu innovador, apoyo institucional y compromiso con la comunidad, esta región está demostrando que el emprendimiento es una vía viable y prometedora para su desarrollo y yo, espero estar aquí muchos años para emprender y liderar ese potencial inmenso que tiene Extremadura.

Cartas al director