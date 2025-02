Vampirismo minero

Comenta Compartir

El vampiro ha llegado y quiere quedarse. No hay sector ni clase social que no sea objetivo de las argucias de esta empresa minera que ... necesita convencer a quien haga falta, en su ambición de enriquecerse a costa del bienestar y la calidad de vida de los cacereños. Ya lo ha conseguido con aquéllos a quienes poco les importa una información que no sea la del «Sálvame» o la del partido de la jornada… Incluso han financiado un festival de cine a cuyos promotores poco les ha importado enfrentar a asociaciones benéficas con la sociedad cacereña, pues la vanidad personal de sus ensimismados promotores por lucirse, parece estar por encima del interés social. Por si esto fuera poco, ahora parece ser que la empresa «vampira» podría haber irrumpido, eso dicen, para comprar y hacerse con algún nuevo partido político y apoyarse en la vanidad de algún líder o lideresa, alterando así la unidad antimina, que es un clamor social, y para destrozar nuestro turismo y nuestra naturaleza y dentro de unos años, cuando el litio deje de reportar dinero, y queden atrás una ciudad destrozada y un cementerio minero más.

