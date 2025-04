Los pájaros de Hitchcock

Comenta Compartir

Como en la película, he vivido cuatro ataques 'pajariles' en cuatro meses, el primero, entre golpe y arañazo, a la altura del centro de salud ... de Rodríguez de Ledesma de Cáceres. Algún bromista, pensé aturdido, pero no había nadie... Quería olvidar el suceso cuando al día siguiente y cerca de ese lugar, me volvió a ocurrir por segunda vez. Nada. Una mujer me paró para decirme que había sido atacado por un pájaro. Miré la copa del árbol y divisé al 'pirata rabilargo'.

La cosa me empezó a preocupar el 3 de junio a las 7.15 horas de la mañana, cuando en la avenida Ruta de la Plata recibí el tercer ataque 'rabilarguero', y por si no fuera suficiente, el domingo 18 de junio y en la misma vía, volví a sentir por cuarta vez las garras en mi nuca. Existen más quejas de estos ataques en el Parque del Príncipe y otros lugares de la ciudad de Cáceres. Las urracas son aves inteligentes, territoriales, celosas, agresivas y vigilantes de su nido, y además su sobrepoblación elimina a otras habituales. Debe buscarse una solución que equilibre la convivencia entre aves y personas.

Opinión HOY