Hace algunos meses hice aquí alusión al libro de Francisco Umbral 'La guapa gente de derechas' para asemejarlo a algunas de las peculiaridades del conservadurismo cacereño. Para no dejar en blanco la otra cara de la moneda, me referiré aquí a la guapa gente de ... izquierdas de mi ciudad, pues si mi tren Cáceres-Madrid se retrasa, nunca será culpa ni de unos ni de otros, sino todo lo contrario. Ser catovi es cosa común, aunque Saponi acuñara el término. El político de izquierdas también promete asfaltar calles realiza obras magnas y comete bravuconadas como aquella de poner un gueto gitano en Aldea Moret, que fue 'cosa guapa' y de izquierdas… Y a la izquierda cacereña también se le ha metido alguna vez una china en el zapato, si no recuerden los desplantes de Santiago Pavón hacia Carmen Heras… Hoy la izquierda cacereña poco ha cambiado en su esencia, a un lado está la gente guapa de izquierdas y al otro lado el resto de gente guapa y más de izquierdas que los otros. Juntos, no revueltos y todos guapos al fin y al cabo, de cara a las elecciones.

Opinión HOY