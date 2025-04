Escalera al cielo

Comenta Compartir

Éramos imberbes y acudíamos sin entrada, pues no todas las familias numerosas podían permitirse hacer el desembolso semanal de cada hijo para ver el partido ... en el recién inaugurado estadio Príncipe Felipe, un recinto de construcción extraña y voladizo descomunal que a ojos de quien lo avistaba por primera vez, no podía explicarse, como no podían explicarse tampoco las tapias de sus fondos, construidas con salientes que a modo de escalera te permitían arriesgar el pellejo y encaramarte a lo alto, y desde allí, desde el cielo, observar no sólo cómo Parra estrellaba el balón en el travesaño del Atlético de Madrid en aquella eliminatoria de la copa del Rey, sino también presenciar aquellos partidos inaugurales del Español o del Manchester City con las nuevas torretas de iluminación.

Esta ciudad siempre ha soñado con cielo y ascensos, y a decir verdad, salvo aquellas heroicas escaladas a la tapia, los ascensos del Club Polideportivo Cacereño se han dejado saborear muy poco, inmerecidamente. Espero y deseo que en estos días en los que el club se la juega, ascienda de nuevo la escalera y toque el cielo en la eliminatoria definitiva. Y que dure.

