Currículo tuneado

Toda generalización acarrea injusticias y no quiero juzgar si todas sus señorías mienten, pero el decorado no se salva cuando más de un currículum podría ... herir sensibilidades si no estuviese tuneado para aparentar o engañar. Pareciera que los leones de las Cortes escoltaran a nuestros 'ilustres' representantes del Legislativo para ocultar sus trampas, finanzas, masters…, como si todo eso le importara a nadie hoy, que lo menos valorado de un político es su honestidad o su currículum, pues poco nos importa que la papeleta que introducimos en la urna nos informe de las destrezas de los cabezas de lista, sino del que mejor quede para vendernos la moto.

Extremadura parece querer encabezar la exportación de lumbreras al Congreso, desde aquellas ráfagas de intelectualidad de Floriano, pasando por el botón mágico de Alberto Casero, o el «no sé qué» de la otra Nevado, ahora resulta que la Fernández (no la de los colchones, sino otra extremeña ilustre) no es diplomada. Vaya por dios. Hay que ver cómo está el tendido a izquierda y derecha… Como decía el publicista de detergentes, busque compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.

