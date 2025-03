Calor, sed y política

Comenta Compartir

Eso de que no te quites el sayo hasta el 40 de mayo pasó a la historia y será recordado como un viejo dicho popular ... sin sentido, pues año tras año, el calor llega cada vez más pronto. La nuestra es una de esas regiones que registran elevadas temperaturas en verano y experimenta cómo se calientan y agrietan sus campos por la ausencia de lluvias, comenzando a afectar todo ello a buena parte de nuestro sistema productivo. No sólo la agricultura necesita agua, también el ganado, la escasa industria y, por supuesto, el turismo. Si antes las gargantas de la Vera o del Jerte descargaban grandes cantidades de agua durante buena parte del verano, ahora se ven amenazadas por la escasa nieve de las cumbres de Gredos y las altas temperaturas en los valles. En medio de todo esto, y ahora que se acercan las promesas electorales, se hace necesario un plan para nuestra región que evite el desastre en un futuro no muy lejano, y que no consista en planes demoledores sin sentido para nuestro ecosistema, como lo es el de la Junta de Andalucía para Doñana.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión