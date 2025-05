Datos MIR: información y conocimiento

Comenta Compartir

Podemos definir los 'datos' como elementos primarios de información, o como un conjunto discreto de valores objetivos sobre un hecho real. Por sí mismos, tienen ... poca o ninguna relevancia, no nos dicen nada sobre el porqué de las cosas, no son orientativos para ninguna acción, no proporcionan juicios de valor o interpretaciones, ni nos dirán nunca lo que hay que hacer.

Para que esto suceda, los datos deben de convertirse en 'información' y para ello debemos de añadirles significado, es decir, relevancia, propósito y contexto. Posteriormente, para que la información se convierta en 'conocimiento' será necesario, entre otros, comparar con otros elementos, buscar conexiones y predecir las consecuencias. Los datos publicados de las últimas oposiciones MIR nos dicen que hay 40 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria que no se han cubierto en Extremadura. Si analizamos (procesamos) un poco más los datos, vemos que nos dan la siguiente información: la provincia de Badajoz ofrece 61 plazas, quedando vacantes 15, lo que supone el 37,5 %; la provincia de Cáceres ofrece 37 plazas, quedando vacantes 25, es decir, el 62,5 %. Y si seguimos analizando, vemos cómo en el área de salud de Badajoz ha quedado vacante 1 de 29 ofertadas, al igual que en el área de salud de Mérida de las 10 ofertadas. Mientras que en el área de salud de Cáceres han sido 11 las plazas desiertas de las 18 ofertadas. De Plasencia, Navalmoral y, especialmente, de Coria será mejor no dar dato alguno. A la vista de la información que nos arrojan los datos, y aún con plazas vacantes, queda claro que los nuevos profesionales de atención primaria prefieren formarse en la provincia de Badajoz relegando, una vez más, a la de Cáceres. Cuanto menos resulta curioso, aunque nos imaginamos el porqué. Pero, ¿creen ustedes que sigue haciendo falta comparar, buscar conexiones y predecir las consecuencias para que, el todavía consejero de Sanidad tenga 'conocimiento' del agravio comparativo que, sistemáticamente, sufre la población cacereña en materia sanitaria? Seguro que sí. Una y mil millones de veces. Porque, como dijo Gregorio Marañón: «Aunque la verdad de los hechos resplandezca, siempre se batirán los hombres en la trinchera sutil de las interpretaciones».

