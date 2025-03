El daño de Putin a Ucrania

Comenta Compartir

Solo un demente o alguien que no está en su juicio puede hacer y deshacer a sus anchas el uso del poder y enviar tropas ... a destruir a un enemigo que tiene un arma que puede hacer tambalear al enviado ejército masivo que, con problemas desesperados de falta de alimentos, combustible, abrigo y un largo etcétera, se están viendo abocados a la autodestrucción, lo que está obligando al personaje a realizar cambios de última hora intentando la destrucción de una de las mayores centrales nucleares de Europa. Con ello y bajo la sangrienta mente asesina, no se ha dado cuenta de que, con la destrucción de centrales nucleares puede provocar no solo la destrucción de los ciudadanos y las ciudades de Ucrania y el resto a muchos kilómetros a la redonda, sino también la de su propio ejercito. Se está pidiendo la intervención de otras grandes potencias para que dialoguen y lleguen a un acuerdo, pero solo uno no quiere. Los supuestos perdedores ya han dado el primer paso. Las oraciones se multiplican, las plegarias pidiendo la paz se triplican y se comunican en las redes sociales; el mundo entero está pendiente de esta maldita guerra que un loco está provocando sin saber las consecuencias. Pido que Dios le ayude a saber modificar su calenturienta mente asesina y rectifique el mal que esta causando a la humanidad.

