Socios-listos francos

El Gobierno quiere que a lo largo de 2025 pensemos y hablemos sobre 'franco'. Y a mí me parece un acierto. Dice el Diccionario de ... la RAE que 'franco' es sincero, veraz. «Dicho de la persona sincera, que dice lo que realmente piensa o siente». Por tanto, la franqueza es la cualidad del franco, es decir que dice siempre la verdad. El franco es lo contrario al mentiroso, aunque hay quien enmascara la mentira, bajo el disfraz del cambio de opinión. Para algunos esto es lo proprio de socios-listos y últimamente hay tantos que urge convocar un 'año franco'. También algo es franco cuando resulta patente. Así, si el jefe que me cogido traicionándole, para congraciarme creo un puesto de trabajo para su hermano. Es algo que resulta franco, patente, cualquiera lo entendería así. O francamente, si dejo de actuar en una catástrofe hasta que me lo pidan, todo el mundo pensará que mucho no es que quiera ayudar.

También franco es lo libre de impuestos. Las zonas francas son muy apreciadas por este motivo. Creo que en Badajoz hubo una tentativa con la Plataforma Logística, pero parece que aún aguarda. Esperemos que tengamos una zona franca en Badajoz. España fue bastante franca de impuestos. Francamente Extremadura tuvo un Plan Badajoz desde 1952 a 1971, que fue el mayor plan de infraestructuras de regadío y agroindustrial que se ha llevado a cabo en Extremadura en toda su historia y que supuso un gran desarrollo económico. En esta cruzada por lo franco, la gente franca, más necesaria que nunca, cuyo caudillo es el mismo Pedro Sánchez y sus socios-listos no debemos dejarlo solo. Gritemos con él esa gran virtud: ¡Franco! ¡Franco!

Temas

Cartas al director