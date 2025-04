El lince y la vida humana

Comenta Compartir

Me alegró leer hace unos días el artículo sobre que el lince ibérico dejaba de estar en peligro de extinción. Este hecho demuestra como con ... un programa, una buena estrategia y un presupuesto económico se pueden conseguir objetivos difíciles. En este caso han sido 20 años de esfuerzo para conseguir este éxito. No se puede hacer una comparación entre una persona y un animal, pero la realidad es que en muchos pueblos en Extremadura los bebés ya están casi en peligro de extinción. Así como han sido un éxito los resultados del lince, la sociedad y administraciones tendrían que poner el mismo empeño en salvar cada vida humana con un programa y presupuesto, además –y es más importante– de ir creando una cultura de la vida, de apoyo al más débil. Hoy como ayer, matar a un ser humano no es un derecho. El primero es el derecho a la vida. Hoy a una menor o a cualquier embarazada que tenga problemas no se le ofrece ninguna opción que no sea abortar.

Me pregunto: ¿de los 1.338 abortos registrados en Extremadura en 2022 cuántos bebés habrían nacido con unas ayudas concretas, apoyo social, familiar y, en definitiva, viendo la vida como lo que es siempre, un bien? Es muy triste que las especies de flora y fauna protegidas tengan mayor protección jurídica que el no nacido y que robar un huevo de águila real esté penado con miles de euros y abortar sea visto como un derecho. Por eso hay que seguir dando voz a los que van a nacer para defender su derecho a la vida y ofrecer apoyo a las gestantes que están en dificultades.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director