Las bajas emisiones en Badajoz

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declaró la semana pasada nula la ordenanza de las zonas de bajas emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Badajoz. ... El motivo es más un defecto de forma, pero este rechazo del Tribunal me lleva a plantarme si realmente existe la necesidad de una ZBE en Badajoz. Badajoz, no es México D.F., Sao Paulo ni Sevilla. Cada vez viven menos personas en el centro histórico, el comercio se muere y aun así el Ayuntamiento quiere una ZBE. Tal vez lo que les gustaría es seguir los dogmas de la ecorreligión que busca acabar con el coche en las ciudades y que todos vayamos en coche eléctrico o transporte público eléctrico o bicicleta. La imagen no es realista, ni espero que llegue a serlo, empezando por el precio de los eléctricos. Francia aprobó esta semana la eliminación de sus ZBE en todas las ciudades por perjudicar especialmente a las rentas más bajas. Ya sabemos que muchos políticos son unos «hipócritas verdes» y ayudan a salvar el clima, yendo a las cumbres en jet, que son uno de los medios de transporte que más contaminan. En la de hace unos años en El Cairo acudieron más de 400 jets privados que utilizaron los líderes mundiales y produjeron dos toneladas de CO2 en una hora. Pedro Sánchez, nuestro 'Falconman', en la de 2024 en Bakú (Azerbaiyán) movilizo un Airbus, un Falcon y un helicóptero Superpuma. Ahora mismo apenas se restringe el trafico a un puñado de calles en Badajoz, pero si llegará a entrar en vigor, habrá un impacto real en el centro. Es bueno recordar que la Ley del Cambio Climático, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE, fue aprobada en el Parlamento en mayo de 2021, donde el PP se abstuvo y solo Vox votó en contra.

Cartas a la directora