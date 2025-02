PP, el pagafantas

Comenta Compartir

El PP se ha convertido en el pagafantas de la izquierda. Como buen pagafantas su máxima aspiración es que el matón de la clase le ... de una palmadita en el hombro o le permita hacerse un selfie con él. Con este pagafantas tenemos al matón hasta 2050. Yo no quiero una derechita acomplejada, desvirtuada y desnortada que asume la política ideológica de la izquierda y se limita a poner las cuentas en orden cuando llega al poder. Así no vamos a ningún lado. En el año 2005 se aprobó el matrimonio homosexual con el voto en contra del PP, excepto dos diputadas. Llego a presentar un recurso de inconstitucionalidad. O recordemos al cobarde Rajoy que, con una mayoría absoluta, no supo darle la vuelta a la ley del aborto, asumiéndolo y punto final. En 2024 un PP más acomplejado aún si cabe, para no ser señalados por la izquierda, alienta todo lo referente al colectivo LGTBI, ideología de género y se pone de lado respecto aborto.

El PP tiene una gran responsabilidad de la situación que vive España, ya que acudió a las elecciones de manera arrogante y demonizando a Vox. En fin, pagafantas ve ahorrando porque si es por ti te van a quedar muchas fantas para pagar. Espero que, como Italia o Argentina, Vox sustituya a lo grande al pagafantas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora