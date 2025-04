De actos y pactos en Extremadura

Comenta Compartir

Cualquiera que haya estado metido en política sabe que el PP de María Guardiola gobernará los próximos cuatro años en Extremadura con el apoyo de ... Vox. No es una opinión, es un hecho, y explicaré por qué. Hablemos primero del escaparate. A pesar de las declaraciones y del teatrillo de estos días, el hecho es que por segunda vez en democracia el partido mayoritario de centro-derecha tiene una oportunidad de dirigir la política autonómica. Y lo tiene bastante fácil: solo tiene que negociar con un partido, escindido pero cercano, cuyo resultado le ha dado esta opción. Si no existieran precedentes de coaliciones PP-Vox en otras comunidades, podría argumentarse que al PP no le interesa llegar a un acuerdo. Pero por toda España se han reproducido los pactos de las derechas y si miramos a la vecina Castilla, a los azules no les ha ido tan mal.

Argumenta la futura presidenta que los de verde no tienen programa para Extremadura y tiene parte de razón. Basta con analizar las palabras de Ángel Pelayo en su comparecencia de la noche electoral. El objetivo era entrar en las instituciones pero en cuanto a las propuestas... ¿en serio dijo «representaremos la ley, el orden» y «la propiedad privada será respetada»? En fin, tampoco es de extrañar. Vox es, por definición, un partido nacional ideológicamente potente... cuyo programa ha incluido siempre acabar con las autonomías. No se ha preocupado mucho en desarrollar un programa regional y el mismo candidato lo confirma: «Nosotros decimos las mismas cosas en todos los sitios de España». Dice también Guardiola que «intentará gobernar en solitario», aún a sabiendas de que al PSOE le interesa más que ella se vea obligada a pactar con «la ultraderecha». No vamos a ver a Guillermo Fernández Vara siendo el más votado y dándole su apoyo, entre otras cosas porque hacer oposición más tarde se volvería más difícil y porque permitirlo decepcionaría aún más a sus votantes. Su papel aquí es de mera presión, además de frenar el hundimiento del barco socialista. Por otro lado, Ángel Pelayo dice ahora que tiene la mano tendida y que no pone como exigencia 'a priori' entrar en el gobierno. ¿Qué va a exigir entonces para no regalar los votos de Vox a la «derechita cobarde»? Santiago Abascal y su cúpula ya han advertido que nada de regalar votos gratis. No obstante, esto no es más que el escaparate mediático. Todo lo anterior deja de importar cuando nos vamos a la trastienda. Allí, en un despacho sin luz ni taquígrafos, será donde unos pocos negocien de verdad. Así se cuecen los pactos. Y sí, básicamente repartirán sillones. Eso es lo que saben hacer y eso es lo que harán. Apostaría a que veremos a un vicepresidente de Vox como consejero de Agricultura. Y si Vox negocia como debe los cargos importantes en la Junta mantendrán una proporción de 5 a 28, aproximadamente. ¿El programa? Es secundario. ¿El bien de los ciudadanos? Estos ya hemos hecho nuestra parte. Ahora toca disfrutar de lo votado.

