Viejóvenes

Comenta Compartir

Pertenezco, con orgullo, a la Generación Z; también tengo los hábitos de un señor de 50. Eso al menos es lo que dice la mayoría ... de los adolescentes de los que me rodeo. Y es que, siendo uno más, soy de esos que se despierta a las 6.30, lee el HOY mientras desayuna, escucha la radio... ¡Cómo no me voy a sentir viejo!

Hay claramente un problema en mi generación: el día de mañana ante cualquier situación compleja, no sabemos salir de ella. Y es que el primer paso es el de informarse. Estar informado es vital para conocer el pasado, presente y futuro, y eso solo se consigue con un periodismo de calidad. Entender y conocer la realidad no solo nos hace cultos e intelectuales, nos hace prácticos y resolutivos. El periodismo se renueva, y ahora más que nunca el periodismo debe saber moverse y captar a los jóvenes. Porque sí, yo soy «viejoven», no entro en la ecuación, pero sí que se necesita ese enganche que nos tenía de pequeños pegados a la pantalla para ver tu programa de noche favorito. Ya todo eso ha cambiado, y hemos cambiado a Pablo Motos por Ibai Llanos. No lo critico, solo doy un aviso para navegantes: prensa seria y rigurosa y mucha atención porque, aunque seamos cada vez menos, la televisión, radio y periódicos van a ser completamente abandonadas por los jóvenes. Aunque por mí, ya sabéis que no.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora