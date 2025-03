Comenta Compartir

El pasado 29 de mayo se proyectó en el Gran Teatro de Cáceres el documental 'Hispanoamérica canto de vida y esperanza', del gran director José ... Luis López Linares. Un abarrotado patio de butacas pudo disfrutar del filme y comprender parte de aquella singladura histórica. Dejando a un lado este rinconcito de Extremadura, en El Salvador se cerraban los preparativos para la toma de posesión del presidente electo, Nayib Bukele. Don Felipe estuvo acompañado por una exigua comitiva diplomática encabezada por la secretaria de Estado para Iberoamérica. De esta forma, El Salvador se une a la ya larga lista de países latinoamericanos: Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Guatemalaー en los que el ministro de Asuntos Exteriores no comparece en las investiduras presidenciales. Causa cierto pudor la dejadez institucional del Gobierno de España en esta región prioritaria para nuestro interés nacional. La Constitución de Cádiz en su primer artículo menciona a «los españoles de ambos hemisferios». Esa antigua ligación hoy no existe. No somos «españoles de ambos hemisferios». Sí, ciudadanos a uno y otro lado del Atlántico, donde España tiene una responsabilidad histórica.

Temas

Cartas a la directora