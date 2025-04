Comenta Compartir

En una reciente entrevista, Alvise Pérez, líder de Se acabó la fiesta, se preguntaba: «¿Para qué sirve el rey?». El citado apremiaba al jefe de ... Estado a contravenir el artículo 62 de la Constitución española, que plasma la obligación de sancionar las leyes. «Si el rey de España firma algo contrario al marco constitucional, no está cumpliendo su tarea y seré el primer antimonárquico de este país». Con estas declaraciones, Alvise demuestra mala fe o un profundo desconocimiento democrático. De la misma manera, descarga en la figura de Felipe VI la responsabilidad de paralizar la llamada ley de amnistía. A diferencia del modelo anglosajón de monarquía liberal, donde el rey tiene conferidas ciertas competencias ejecutivas, en España se despojó a la Corona de cualquier prerrogativa discrecional. Por ello, todas sus funciones están tasadas y sus actos refrendados por el Gobierno. Se trata de una magistratura especial y simbólica, no encaja en ninguno de los tres poderes. Reina pero no gobierna. Alvise confunde de forma malintencionada el antiguo veto real propio del antiguo régimen con la sanción regia. Le recomiendo una lectura sosegada del Título II de la Constitución relativo a la Corona. Quizá tras leer aquellas líneas, pueda haber aprendido algo sobre el funcionamiento de la jefatura del Estado y su escasa capacidad de actuación. Aunque conociendo al personaje, creo no necesita más pedagogía democrática sino un auténtico 'porridge'. Por cierto, qué genialidad de nombre el de 'Se acabó la fiesta', pienso es más propio de Rodolfo Chikilicuatre y su 'Baila el Chiki-Chiki' que de Paloma San Basilio con su canción homónima. El voto «perrea, perrea» espera impaciente las próximas generales.

Cartas al director