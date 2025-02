La DANA llega hasta Bruselas

Comenta Compartir

La pugna política por la gestión de la DANA ha acabado llegando a Bruselas paralizando, transitoriamente, el nombramiento de Teresa Ribera como comisaria de la ... Competencia y vicepresidenta de la Comisión Europea. El PP ha maniobrado en la capital comunitaria para obstaculizar la designación de la candidata española y ministra de Medio Ambiente a la que señala como ausente y negligente durante la noche de la catastrófica inundación y los días posteriores. La presión de los populares españoles logró ayer que la Eurocámara aplazase el veredicto sobre Ribera y el resto de los candidatos a las seis vicepresidencias evitando la quiebra de los equilibrios de poder entre los principales grupos políticos. Pero más allá del desenlace final, el nombramiento, si se produce, estará rodeado de polémica y Ribera llegará como una ejecutiva cuestionable. En todo caso, no parece la mejor idea trasladar a la Unión los pulsos políticos internos de España, que no hacen más que debilitar nuestra imagen y la capacidad de influencia en el tablero europeo de la que no estamos sobrados. Las responsabilidades políticas de la gestión de la DANA deberían ser un asunto interno y quedar acotadas a las instituciones autonómicas y estatales.

