Terrazas en la plaza Mayor de Plasencia

Comenta Compartir

Los soportales de la plaza Mayor de Plasencia se supone que son un espacio público al servicio de todos los ciudadanos y no de los ... propietarios de bares y restaurantes que los utilizan de terraza, comedor o almacén para apilar mesas, sombrillas y sillas. Es cierto que Plasencia ha dejado de ser una ciudad industrial para convertirse en una ciudad de servicios, pero ese no es motivo para que un poder fáctico se haga dueño y señor de un espacio que es de todos. Terrazas sí, marcadas y reguladas, pero ocupación no. Seamos serios, si se puede con criterio y voluntad política.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director