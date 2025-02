La avenida Martín Palomino de Plasencia

Comenta Compartir

Vuelve a estar en el candelero informativo el arreglo de la entrada sur a Plasencia, denominada avenida de Martín Palomino. Las declaraciones aparecidas es este ... Diario hace unos días de David Herrero, director general de Infraestructuras Viarias del gobierno de Extremadura, con las que no estoy de acuerdo, me hacen dirigirme a ese medio para hacer las siguientes consideraciones: El acondicionamiento de esa vía viene de lejos y es una reivindicación de la ciudad de Plasencia tan necesaria como importante para su desarrollo, por eso considero que el actual gobierno de la Junta no puede tirar balones fuera y hablar de que «le han pasado un muerto». Como portavoz regionalista en la Asamblea de Extremadura en la octava legislatura pacté con el gobierno de José Antonio Monago, y David Herrero lo sabe porque era diputado entonces, que en los presupuestos de 2015 se incluyera una partida presupuestaria para comenzar esta obra. Es cierto que costó dios y ayuda que se admitiera esta enmienda y fueron largas las negociaciones con Cristina Teniente, vicepresidenta de la Junta y con Víctor del Moral, consejero de Fomento. Al final esta enmienda del grupo regionalista fue aprobada e incluida en los presupuestos, pero todo quedó en un brindis al sol al perder el PP las elecciones de 2015 pues el PSOE nunca estuvo por la labor.

Que el gobierno de María Guardiola se quiera quitar ahora «el muerto de encima» aduciendo que la responsabilidad en este asunto es del Gobierno central no es de recibo. Es cierto que la citada avenida forma parte de la antigua travesía de la N-630, pero no es menos cierto que hoy es una vía comercial e industrial fundamental para el desarrollo de Plasencia y debe acometerse con urgencia. El gobierno autonómico está para solucionar problemas no para crearlos, arréglese y luego reclamen al gobierno central. Existen canales de financiación y 12 millones de euros no es algo disparatado, por cierto en 2014 el presupuesto de la obra no llegaba a 8 millones. Plasencia, ciudad que lleva más de un lustro perdiendo población, necesita esa inversión y, que no olvide el PP, que «quitarse los muertos de encima» también quita muchos votos.

Cartas a la directora