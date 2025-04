Una sola Tierra, un medio ambiente global

Fue el influyente escritor Víctor Hugo quien reconoció la inmensa tristeza que le producía pensar que mientras la naturaleza hablaba, el ser humano ni la ... escuchaba, ni tan siquiera hacía intención. Es verdad que en la actualidad se está poniendo mayor énfasis en determinados aspectos naturales y medioambientales, aunque a ciencia cierta, parecen resultar insuficientes como muestran los continuos y recurrentes informes de determinados organismos preocupados por su preservación, que emergen a nuestro alrededor.

Llamativo resulta el de la ONG Global Footprint Network, elaborando anualmente un cálculo para determinar el 'día D' o de sobrecapacidad de la Tierra, donde se tiene en cuenta la cantidad de recursos ecológicos que es capaz de generar al año, entre la huella ecológica de la humanidad. Su ponderado resultado muestra un adelantamiento continuo de dicho día, llegando en 2022 a finales del mes de julio, infiriendo por ende, que la humanidad interviene inmoderadamente en los continuos cambios e impactos en la Tierra, con un derroche irracional de recursos provocados especialmente por la deforestación, la sobreexplotación indiscriminada de recursos y las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo por tanto necesarios los recursos de planeta y medio para cubrir nuestras necesidades vitales anuales.

De este modo, cabe seguir concienciando de la necesidad de preservar nuestro sustento vital de forma sostenible. Organismos como la ONU, en su programa para el medio ambiente (Pnuma), lanza este año el lema 'Una sola Tierra-Contaminación por plásticos', auspiciado por Costa de Marfil, con eventos de calado mundial, promulgando diversos axiomas con un denominador común, para alcanzar la prosperidad, se necesita un planeta sano, emplazando al ser humano a vivir, de manera sustentable y en armonía con la naturaleza, a través de cambios sustanciales impulsados por políticas y elecciones cotidianas que nos guíen hacia estilos de vida más limpios y ecológicos.

Se lleva tiempo comentando la misma problemática, notando exiguos avances. Debemos ser conscientes que el mundo puede convertirse en un lugar peligroso, no a causa de aquellos que hacen tanto mal, sino por los que puedan y no hagan nada para evitarlo. Indudablemente, tales avances deben verse desde un prisma global y temporal más amplio. Siendo también cierto que los intelectuales pueden resolver problemas, pero son los genios, los que los previenen. Evidentemente, necesitamos más de lo segundo, genios, no intelectuales que pretendan hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Mientras a los mortales nos queda alcanzar la inmortalidad con experiencias vividas en común, transmitidas sucesoriamente. No demos la razón a Modigliani cuando decía que la herencia suponía un error de cálculo, no en cuanto a medio ambiente se refiere, si no más bien «Ut sementem feceris, ita metes», sembremos sostenibilidad, nuestra descendencia lo merece.