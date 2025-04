Mi opinión contra la mía

El escritor y periodista Henri Barbusse pensaba que hacer política implicaba pasar de los sueños a los hechos, de lo abstracto a lo concreto, un ... trabajo efectivo del pensamiento social, en definitiva, política y vida en unión indivisible. Este propósito loable del autor confronta hoy día con una situación, a todas luces, extraordinaria. Sin pretender enjuiciar la misma, nos presentan una realidad cuando menos contrapuesta a lo defendido durante años por los propios actores implicados.

Como tema cardinal, la cacareada e intransigente amnistía, tan imposible en ciernes como dable al presente. Si todos al inicio confluían en un sentir, qué ha llevado a derivar en interioridades discordes, por qué en esta coyuntura, si bien interpretativa, de blancos o negros, sin descriptivos colores, lo que en un principio era blanco incólume se tiñe de negro impío, como si en su paradoja contuvieran o excluyeran al mismo tiempo todos los colores.

Lo inspirado e incentivado por una parte de la población confronta e intranquiliza a su hermana, sin visos de resolución factible, sin silencios fructíferos, sin miradas a los ojos a la espera de quién, fraternalmente, sonría primera. Cómo se llega a una posición de salida impar, de camino desdichado que impide disfrutar de su paisaje, pareciendo, pues, no ser el mejor de los caminos.

Por qué si somos hermanos debemos vernos abocados a la desigualdad de decisiones trascendentes, materiales, económicas, de falta de cariño o acompañamiento, de convergencias fútiles por obra deleble u omisión de actos imperecederos, de trenes con salida y sin llegada, con aviones, a días, faltos de alas y carreteras derruidas sin trazos de puentes conectados. Por qué condonaciones ignominiosas y en el caso de ser globales, plenamente desiguales, porque 15.000 millones no son 500, porque rodalies no son nuestras cercanías, por un 'law enforcement interruptus', porque un 20% de fondos Next Europeos para un único territorio no representa equidad, porque no se constata el artículo 9 o 14 de nuestra Carta Magna, todos iguales sin discriminación, amparado por todo Poder Público, como alma de libertad.

Así, una lista dilatada de concesiones asimétricas, rechazadas de antaño, asumidas de hogaño, como si de faltar a la palabra se tratara. Qué se debiera valorar de representantes, si no su palabra, sin cambios de opiniones perecederas. Quizás, lo que llamamos oscuridad, sea más bien la luz que no vemos, ¿acaso la verdad sea en sí misma revolucionaria? Solo sé que las cosas necesarias requieren unidad, las inciertas, libertad y en ambas, responsabilidad. Comenzar unidos, debiera ser el inicio, mantenerse juntos, el progreso y trabajar en equipo, el éxito. Finalmente, 'por fas o por nefas' no se ha optado por lo que conviene, sino por lo que conmino. 'O tempora, o mores'.