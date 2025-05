Mejorar la salud, un derecho esencial

Existe una máxima que recoge: Levántate temprano, haz ejercicio, come sano, trabaja duro, lee más, invierte en las personas, habla menos, escucha más, ama, arriesgate, ... pierde, levántate de nuevo, gana, vive la vida, rodeate de gente maravillosa y sé feliz. Todas prácticas esenciales de crecimiento personal de una vida, que guarda la ventura, de no parar ni un instante de inventarse a sí misma. El pasado 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud, la cual debe considerarse como un principio rector de la política social y económica de nuestro país, reconociendo el derecho inalienable a su protección, organizada y tutelada por los poderes públicos mediante medidas preventivas y prestaciones de servicios adecuados.

Es por tanto la salud un derecho esencial de toda persona sin distinción alguna y supone un estado de completo bienestar físico, mental y social, no limitándose por ende, a la ausencia de enfermedad o dolencia. La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. De este modo podríamos considerar distintos tipos:

1) La física, como condición general de las personas, el bienestar del cuerpo y su correcto funcionamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, un 25% de adultos y un 75% de jóvenes en edad escolar no se ejercitan lo suficiente.

2) La mental, considerada como bienestar emocional y psicológico, afectando a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos frente a la vida. De relevancia resulta su prevención de trastornos, tratamiento y rehabilitación. Según OMS, el 9% de la población tiene problemas con ella y un 25% lo tendrá en algún momento durante su vida y para la que se recaba menos de un 2% de presupuesto de media para su atención.

3) La social, entendida como una adaptación ante cambios y desafíos del entorno y su capacidad para desarrollar relaciones satisfactorias con otras personas. Según OMS, el 54% de la población mundial reside en áreas urbanas, previendo para 2030 un 60%, lo que puede conllevar niveles elevados de estrés, agobio, ansiedad, unido a su ritmo y estilo de vida.

4) La ambiental, relacionados con factores físicos, químicos y biológicos externos a las personas y que se puede tratar de modo preventivo creando ambientes propicios saludables. Según OMS, más de 4 millones de personas mueren anualmente por contaminación ambiental.

Toca mejorar drásticamente en este ámbito de vida, el bienestar, no como destino, sino como proceso, consiste en cómo conduces, no a dónde vas. Si no le dedicamos tiempo a nuestro bienestar, lo dedicaremos a nuestra enfermedad. Es nuestra salud la mayor posesión, nuestra alegría el mayor tesoro, nuestra confianza el mayor amigo. A veces tomamos extrañas medicinas para mejorar nuestra salud, quizás debamos adquirir extraños pensamientos para fortalecer nuestro conocimiento. «Audere est facere».