Cáncer, una palabra, no una sentencia

Si miran a su alrededor, una de cada cinco personas padecerá cáncer a lo largo de su vida, con una tasa de fenecimiento de uno ... de cada nueve hombres y una de cada doce mujeres, en cifras facilitadas por el Centro Internacional sobre Investigaciones Cancerígenas, que vendrían a confirman malos augurios en cuanto a esta malhadada enfermedad y sus variables tipológicas. ¿Debemos preocuparnos al respecto?, ya saben, estadística, si cabe la ciencia más inexacta de todas, aquella que refleja, si un amigo tiene dos casas en la playa, al juntarme con él, figuraría que ambos tenemos una. Tan bonita transcendencia como irreal.

Ahondando en estadísticas apodícticas, el cáncer más común y con mayor mortalidad es el de pulmón, seguido del colorrectal y el de mama en mujeres y de próstata en hombres, sin olvidar el de hígado y estómago en ambos. Cifras, todas concluyentes, a amortiguar en pro de un futuro más halagüeño. Esperanza bien entendida, no confundida con optimismo irredento.

Evidentemente, la esperanza nos debe mantener conectados a la vida, sin perder visión realista de la sociedad a la que caminamos. Mayor crecimiento poblacional unido a un incremento en la tasa de senectud, así como cambios en la exposición personal a factores de impacto social de riesgo, asociados tanto al desarrollo socio-económico (obesidad, contaminación ambiental..), como a otros de distinta índole (tabaco, alcohol, drogas...). Todo ello debe hacer recapacitar a nuestros dirigentes en cuanto a recursos e inversiones a dedicar, priorizando su detección precoz y la atención y tratamiento a tantos pacientes, no solo a modo de esperanza, deseando que algo suceda, sino con valentía suficiente para llevarlo a práctica.

Siempre podremos comprender la vida, mirando hacia atrás, pero para vivirla, toca mirar adelante y este futuro prometedor debe venir auspiciado de investigaciones científicas que puedan desentrañar el inmenso desafío que supone conseguir vencer a esta desdichada enfermedad. Uno de esos caminos a escrutar, si bien en ciernes, consiste en la posibilidad de elaborar vacunas en sus distintas variantes, basadas en ADN, ARNmensajero (vacuna covid), células dendríticas, etc: 1) A modo terapeútico, tratando a pacientes ya enfermos. 2) A modo preventivo, las más comunes ante infecciones de virus y bacterias, exponiendo al paciente a una versión debilitada o inactivada. Su finalidad, conseguir respuesta intrínseca del sistema inmune, mediante su entreno para reconocer dichas células, utilizando los «neoantígenos» o antígenos tumorales presentes en su superficie. En práctica, no resulta todo tan fácil como en palabra, la gran heterogeneidad de tumores, edad de pacientes, generalmente mayores, con sistemas inmunes envejecidos y/o dañados por tratamientos de radio o quimioterapia, complican sobremanera su tasa de éxito. Eso sí, no hay nada mejor que un sueño para crear el futuro, no es la convicción de que termine saliendo bien, sino la certeza de que tenga sentido. «Dum spiro spero».