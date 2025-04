Dadivosidad

Siempre he admirado la generosidad de los españoles. Es un rasgo cultural que se refleja en cosas tan sencillas del día a día como la ... forma de compartir los platos. Esta cualidad también aparece en algo tan cotidiano como la forma de celebrar los cumpleaños: en la mayoría de los países la gente espera que los demás les inviten en su día especial, mientras que aquí en España es todo lo contrario.

Es una generosidad que ha llevado a este país a ser uno de los principales donantes de vacunas del mundo, superando a naciones más grandes. Es una característica que incluso ha llevado al país a consagrar en su constitución ideales quijotescos que no se conocen en otros lugares. Principios como la idea de que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». O quizás el concepto aún más idealista de que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad».

Es un rasgo que contribuye a las muchas razones por las que este sea un gran país. Pero, por desgracia, también puede ser perjudicial llevado al extremo.

Un reciente estudio de Esade ha constatado que el gasto en «educación en la sombra» en España, se ha triplicado entre 2006 y 2017. No es nada sorprendente para alguien como yo que se gana la vida enseñando inglés, como tampoco lo es para quienes llevan décadas enviando a sus hijos a academias de inglés.

Este sistema educativo paralelo puede que tuviera sentido hace unas generaciones, cuando la segunda lengua que se enseñaba pasó de repente del francés al inglés. Pero eso fue hace décadas. El sistema ha tenido tiempo suficiente para ponerse al día, pero está claro que no lo ha hecho.

¿Por qué? ¿Por qué la gente gasta enormes sumas de dinero en la educación de sus hijos, ya sea en inglés, matemáticas o ciencias? ¿Se trata de una generosidad mal entendida?

La respuesta es sorprendentemente sencilla: profesores, profesores y profesores.

Un sistema educativo es tan bueno como los que lo hacen funcionar y España está fallando en este aspecto. El sistema de oposiciones no funciona.

Un profesor no aparece de la nada. Hay que formarlos adecuadamente y luego seleccionarlos y gestionarlos correctamente. Es un proceso que no tiene fin y que requiere una inversión real. Pasar un examen que tiene poco que ver con la enseñanza real no convierte el agua en vino. ¿No es excesivamente generoso dar a alguien sin vocación un puesto de trabajo de por vida solo porque aprobó un examen hace años?

En una sociedad tan generosa, ¿por qué es tan mezquina con la educación? ¿Por qué los profesores siguen siendo considerados poco más que niñeras? Niñeras con superpoderes, claro. Aparte de los trabajadores de primera línea, ¿quién más ha resistido la pandemia con más aguante que ellos?

Si esta tendencia continúa, la brecha entre ricos y pobres no hará más que aumentar. Es hora de modernizar la forma de seleccionar a los profesores y financiarles. Solo entonces esa generosidad de los españoles se extenderá a donde realmente se necesita.