Lo cursi y el Gobierno

En la tele, en un programa de cocina en el que se visitan restaurantes locales, los protagonistas comen un plato de judiones con rape y ... gambas. El comentarista, al probarlos, exclama el obligado ¡Huuumm, qué ricos! y añade que aprecia un gusto de mantecosidad en boca... Lo de mantecosidad, supongo que por los judiones; lo de en boca... de risa. ¿Pues dónde iba a ser, si no? Solo le faltaba añadir que notaba un postgusto nasal a morcilla de Burgos y al nivel prepalatal, aromas a pimentón de la Vera con toques de romero.

La gente, a veces, quiere ponerse exquisita, «estupenda», aunque lo que se pone es algo ridícula, o cursi, que se decía antes. La afectación resulta tan chocante como el populismo por disimulo: por ejemplo, esos urbanitas que en el pueblo quieren estar al nivel de los vecinos, integrarse, y dicen «asín, pa qué y demasiao», pero solo para no desentonar. Un fenómeno similar es el de personas mayores que se empeñan en vestirse con ropa juvenil, a veces con un resultado cómico. Y no discuto el derecho de cada cual a vestirse como le apetezca, sino avisar del posible desenlace estético tras una elección equivocada. También se dice que los nuevos ricos se visten y hablan imitando a los ricos patanegra, con amaneramientos innecesarios.

No crean que tengo claro del todo el concepto de cursi. Por supuesto, lo ridículo bebe en la misma fuente que lo cursi, pero no es exactamente lo mismo. Lo cursi suele resultar ridículo, aunque es cierto que no todo lo ridículo es cursi. Ni tampoco afectación es lo mismo que cursi, aunque sean parientes cercanos. En fin, que no son sino paridas mentales que me entretienen.

Ahora me estoy planteando si lo cursi tiene una vertiente pública significativa, si también la cursilería ha impregnado la política. En principio creo que los políticos españoles no son excesivamente cursis, si acaso algo ramplones y elementales en su discurso y razonamiento. No obstante, el nombre de los ministerios del actual gobierno me ha puesto en guardia. Por ejemplo, el ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que suena, más que a un ministerio, al título de un ensayo escrito por algún catedrático de la Facultad de Sociología.

Otros tienen nombres que recuerdan al de las cofradías de la reciente Semana Santa. Ahí tienen el Ministerio de la Inclusión, Seguridad social y Migraciones, que bien podría mejorarse con esta nueva denominación: la Pía Asociación de la Inclusión del Desfavorecido, Refugio del Afligido laboral y Cofradía del Acogimiento transfronterizo. Otros son pretenciosos, como el de Derechos Sociales y Agenda 2030, dando por seguro que estos ministros seguirán gobernando dentro casi de una década. Y, sin que sea cursi, es sorprendente al menos la relación que pueda tener el Ministerio de la Presidencia con las Cortes y con la Memoria Histórica para conformar un ministerio conjunto.

Supongo que son ganas de indicar que se van a cambiar las cosas, empezando por el nombre de los ministerios. ¿Se pretende «epatar al burgués»? Aunque aquí los epatados seríamos todos los españolitos. Sabe Dios.