Cuánto tiene que agradecer el periodismo a esa primera ocurrencia que se detiene y deja pasar a las que hacen cola por detrás. A la ... primera idea que se piensa antes de entrar en ese artículo o reportaje. A la ingeniosidad que echa el freno. Cuánto le debe nuestro gremio al tiempo, tan angustioso como fructífero, en el que el folio permanece en blanco. Cualquiera puede tener una buena fuente, un sugerente dato y la tecnología para difundirlo, pero no hará honor al nombre de periodista si no invierte en un recurso cuyo precio de mercado no para de subir: el tiempo. Para pensar, para filtrar, para cotejar, para contrastar, para atinar... O para no conseguir nada. Tiempo. Aún queda en las redacciones. En las salas de reuniones y en las tertulias café en mano. En el rigor y la voluntad de estilo. Ahí fuera se ha acabado. Aquí dentro aún nos queda. Curioso elemento el tiempo.

