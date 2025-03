Más curiosidades

Tenemos una historia que muy pocas pueden igualar y tiene que ofrecer curiosidades en la misma cuantía. Empezaremos por dos retablos en sendas iglesias cacereñas, ... uno es el monumental Santo Domingo en cuyo retablo mayor, en la parte más alta de su calle central hay un cuadro que no es usual que representa a la Sagrada Familia al completo, con el Santo Niño, San José y la Virgen con San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús. El otro es la pequeña joya de la Ermita del Vaquero, de la Virgen de Guadalupe en la cacereñísima calle de Caleros donde, en su retablo, está representado San Jonás que fue el primero que predicó en estas tierras en tiempos del Apóstol Santiago. San Jonás fue martirizado. Su cabeza fue separada de sus hombros y él la cogió en sus manos y andando se desplazó hasta su tumba. Hasta ahí puedo leer.

Esto no lo he corroborado, pero lo he oído. En los Adarves, justo debajo del arco que une el Palacio Mayoralgo con la Torre de los Púlpitos está incrustada, en la pared una calavera. Ya tienen una misión para los próximos días. Saben que en el Palacio llamado del Mono, en su escalera hay una ventana en la que se asoma un negro que agarra una cadena con la que sujeta un mono que está en la baranda. Pero, probablemente, no sabrán que hay otro y está situado en las escaleras de subida al primer piso del Palacio de las Cigüeñas.

Se acerca la Semana Santa y aquí, los más jóvenes, se fijaron en un sayón hebreo que en el paso del Beso de Judas de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, levanta en alto una antorcha que se transformó, popularmente, en el 'tío de la linterna'.